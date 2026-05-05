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Resumen: Según reportaron los denunciantes, la empleada agredida acudió a las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva valoración de sus lesiones, un paso fundamental para la judicialización del caso. Entre tanto, el ciudadano extranjero fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad bajo custodia de la Policía Nacional, al parecer, por presentar un cuadro de intoxicación.

¡En video quedó! Turista extranjero agrede brutalmente a trabajadora de un hotel en Medellín, porque no accedió «a sus peticiones»

Minuto30.com .- Una grave denuncia de violencia e intolerancia por parte de un visitante extranjero ha encendido las redes sociales y generado profunda indignación en la capital antioqueña. En las últimas horas se conoció el caso de una trabajadora de un Hotel de medellín, quien fue víctima de un salvaje ataque físico y verbal.

Los detalles del repudiable ataque

El incidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, se desarrolló bajo la siguiente cronología:

El origen: La empleada se dirigió a la habitación del huésped extranjero con el único propósito de entregarle un servicio de ropa lavada.

El acoso: Según la denuncia, el hombre insistió reiteradamente en que la trabajadora ingresara a su habitación. Ante la rotunda negativa de la mujer, ella decidió retirarse del lugar y bajar a la zona de recepción para resguardarse.

La agresión: Minutos después del primer altercado, el sujeto descendió hasta la recepción del hotel, donde confrontó a la trabajadora y la atacó violentamente frente a las cámaras.

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Estado del caso y temor por impunidad

Según reportaron los denunciantes, la empleada agredida acudió a las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva valoración de sus lesiones, un paso fundamental para la judicialización del caso.

Entre tanto, el ciudadano extranjero fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad bajo custodia de la Policía Nacional, al parecer, por presentar un cuadro de intoxicación.

Sin embargo, la mayor preocupación que alerta la cuenta de denuncias es la información extraoficial que señala que el agresor podría quedar en libertad en las próximas horas.

La indignación ciudadana ha escalado rápidamente, exigiendo que este acto de violencia no quede como una simple anécdota y piden que tanto Migración Colombia como las autoridades locales de Medellín intervengan.