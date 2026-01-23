Menú Últimas noticias
    ¡Perdieron una fortuna! Ejército desmanteló seis frentes de extracción ilegal en El Bagre

    La operación destruyó dragas, maquinaria y combustible utilizados por la estructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Ejército Nacional
    Resumen: El Ejército Nacional desmanteló seis frentes de minería ilegal en El Bagre, Bajo Cauca, destruyendo dragas, maquinaria y combustible que producían más de 10.000 gramos de oro al mes para la estructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, en una operación que también busca reducir el impacto ambiental en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ejército Nacional dio un duro golpe a las economías ilícitas en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, tras desmantelar seis unidades dedicadas a la extracción ilegal de oro en la zona rural del municipio. La operación, liderada por tropas del Batallón de Selva N.° 57 de la Décima Primera Brigada, contó con el apoyo del CTI de la Fiscalía y de la Brigada contra la Minería Ilegal, en el marco del plan Ayacucho Plus.

    Durante la intervención, las autoridades encontraron y destruyeron de manera controlada equipos que servían para la extracción del mineral, entre los que se incluían cinco dragas tipo buzo, cinco motores industriales, cinco motobombas, cinco clasificadoras, una excavadora y cerca de 400 galones de ACPM. Según los cálculos de la Fuerza Pública, estas unidades producían más de 10.000 gramos de oro al mes, con un valor que superaría los 5.000 millones de pesos.

    El comandante del Batallón de Selva N.° 57, teniente coronel Sergio Navas, señaló que los frentes intervenidos hacían parte de la estructura Uldar Cardona Rueda, vinculada al Clan del Golfo, y que la acción constituye un golpe directo a los ingresos ilegales del grupo armado en la región.

    Más allá del impacto económico, la operación también busca frenar los daños ambientales que la minería ilegal causa en suelos y fuentes de agua, un problema recurrente en el Bajo Cauca que afecta tanto al ecosistema como a las comunidades locales.

    El Ejército reiteró que continuará desplegando operaciones de este tipo para desarticular las economías ilícitas y proteger la seguridad y estabilidad del territorio, garantizando la preservación de los recursos naturales y reduciendo la incidencia de actividades criminales que afectan a la región.

