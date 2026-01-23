Necoclí decreta toque de queda tras desmanes por invasión de la Hacienda Virgen del Cobre

Resumen: Las autoridades de Necoclí decretaron un toque de queda luego de los desmanes registrados durante la invasión de la Hacienda Virgen del Cobre. La Policía controló la situación en dos intervenciones y mantiene un Puesto de Mando Unificado para monitorear el orden público y prevenir nuevos disturbios, mientras se ofrecen recompensas para dar con los responsables.

El municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, continúa bajo medidas extraordinarias de seguridad luego de los disturbios registrados durante el proceso de desalojo de la hacienda Virgen del Cobre, un predio rural que había sido ocupado de manera ilegal y cuya situación derivó en bloqueos, daños materiales y alteraciones al orden público.

Ante este panorama, la administración municipal expidió el Decreto No. 017 del 22 de enero de 2026, mediante el cual se estableció un toque de queda nocturno y ley seca en todo el municipio. Las restricciones rigen entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, y tendrán carácter indefinido, hasta que las autoridades determinen que la situación ha sido completamente controlada.

Medidas adoptadas tras consejo de seguridad

Las decisiones fueron tomadas luego de un Consejo de Seguridad, convocado tras los hechos ocurridos en distintos sectores del municipio, donde se reportaron bloqueos viales, afectaciones a la movilidad, daños a bienes públicos y privados, así como riesgos para la integridad de la comunidad y de la Fuerza Pública.

Desde la Alcaldía se explicó que las medidas buscan prevenir nuevos enfrentamientos, proteger a la población civil y facilitar el trabajo operativo de las autoridades mientras se restablece la normalidad. El decreto contempla excepciones para los organismos que deben movilizarse durante el horario restringido, como servicios de salud, Fuerza Pública y entidades de emergencia.

RECOMPENSA POR INFORMACIÓN

Se busca identificar a los responsables de hechos que afectaron el orden público, la movilidad y la convivencia en Necoclí.⁰ La información será tratada con absoluta reserva.⁰Su colaboración es fundamental para garantizar la seguridad. pic.twitter.com/RmNaO3AMOW — Departamento Policía Urabá (@PoliciaUraba) January 22, 2026

Capturas y control policial

Durante los operativos adelantados para recuperar el control del territorio, la Policía Nacional realizó una intervención en el municipio, logrando la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes estarían relacionados con los disturbios derivados de la ocupación del predio.

Las autoridades confirmaron que las acciones violentas generaron afectaciones en el comercio local y pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes, razón por la cual se mantiene un monitoreo permanente a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se evalúa la necesidad de nuevas intervenciones.

Recompensa por responsables de la invasión

De manera paralela, el Departamento de Policía Urabá anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y judicializar a las personas señaladas de promover la invasión de la Hacienda Virgen del Cobre y de incitar los desmanes que alteraron el orden público en Necoclí.

La Fuerza Pública reiteró que continuará realizando labores de verificación y control sobre el predio, al tiempo que advirtió que cualquier nuevo intento de alteración será atendido de forma inmediata.

Finalmente, las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para acatar las medidas restrictivas, evitar la difusión de información falsa y colaborar con las instituciones, en medio de un escenario que mantiene al municipio en estado de alerta preventiva.