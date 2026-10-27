Fotos recortadas y combinadas. Gustavo Petro: foto de archivo. María José Pizarro: Embajada de EE. UU. en Bogotá, dominio público. Laura Sarabia: DHS, dominio público. Deicy Jiménez: imagen tomada de redes sociales. Fotos de Pizarro y Sarabia vía Wikimedia Commons.

Resumen: Explicador del escándalo de los “contratos por sexo”: qué denunció Deicy Jiménez, qué responde Petro, qué dicen los registros de contratos y qué entidades investigan. Lo probado y lo que depende de su versión.

¿Perdido con el escándalo de los “contratos por sexo”? Le explicamos qué denunció Deicy Jiménez

Desde hace una semana, Colombia sigue un escándalo que mezcla contratación pública, vida privada y pelea política: el de los “contratos por sexo”. En el centro está Deicy Jiménez, una mujer que asegura que el expresidente Gustavo Petro le ayudó a conseguir contratos con el Estado como pago por encuentros íntimos, pero Petro negó las declaraciones.

Hoy el caso está en manos de la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación. Si no ha entendido bien qué pasa, aquí se lo explicamos paso a paso.

¿Cómo empezó todo?

El tema no arrancó con Jiménez. El miércoles 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, anunció que el Gobierno De la Espriella denunciaría ante la justicia que Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres vinculadas al Dapre.

Según Ríos, esas mujeres habrían llegado mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), una forma de contratación que, en su versión, se usaba para facilitar su cercanía con el entonces mandatario.

Antes ya había hablado Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien dijo que en el gobierno Petro existía una presunta red de mujeres con amplio poder dentro del Ejecutivo. Ni Ríos ni Rodríguez han presentado pruebas públicas de esas acusaciones, y el director del Dapre tampoco reveló los nombres de las mujeres.

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¿Qué denunció Deicy Jiménez?

El domingo 25 de octubre apareció el primer testimonio con nombre propio. Deicy Alejandra Jiménez Ramírez le dijo a la periodista Vicky Dávila, en una entrevista con la revista Semana, que hizo parte de un grupo de mujeres que recibían contratos a cambio de acompañar a Petro a fiestas, conseguirle droga y tener intimidad con él. Según ella, había entre 30 y 40 mujeres en su misma situación.

Jiménez afirmó que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, a través de una página para adultos, y que después él la ayudó a conseguir contratos a cambio de su silencio y su compañía. Dijo que él nunca le dio dinero, sino contratos.

La mujer entregó chats y fotos que, según ella, muestran cómo era contactada desde perfiles falsos de Facebook. Ninguna autoridad ha verificado ese material. Antes de la denuncia no era una figura pública y casi todo lo que se sabe de su vida sale de su testimonio y de los documentos de sus contratos.

¿Qué contratos tuvo Deicy Jiménez?

Esta es la parte que sí se puede revisar en registros públicos. Según el Secop, Jiménez firmó 10 contratos con el Estado por $133,5 millones, todos por contratación directa. Siete, por $116,9 millones, son del gobierno Petro: cuatro con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Los otros tres, también con el Senado, son de 2021 y comienzos de 2022, cuando Petro era senador.

Entre ellos hay un contrato por $34,3 millones en la Primera Vicepresidencia del Senado, que ocupaba María José Pizarro. El último contrato con el Ministerio del Interior es por $30,4 millones y está vigente hasta el 31 de diciembre. Otra revisión periodística habla de cinco contratos durante el gobierno Petro por cerca de $100 millones: las cifras cambian según el registro y el periodo que se mire.

También hay un punto en disputa. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, aseguró que Jiménez tuvo un contrato con el Dapre del 25 de julio de 2026 como auxiliar administrativa. El nombre de Jiménez aparece en un reporte de Función Pública, pero ella lo niega: dijo que nunca trabajó allá, que nunca estuvo en la Casa de Nariño y que, si su nombre aparece en algún papel, “usaron mi nombre”. La Fiscalía tiene la trazabilidad de los contratos.

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¿Qué responde Petro?

El expresidente rechazó la acusación en un comunicado de dos páginas publicado en X. Allí escribió: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, y también: “Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”. También habló de un intento de invadir su vida íntima.

Además, la defensa de Petro denunció a Angie Rodríguez por peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia, una denuncia que se anunció el 21 de octubre.

¿Por qué aparecen María José Pizarro y Laura Sarabia?

Jiménez dice que fue contratada en la Unidad de Trabajo Legislativo de Pizarro con el beneplácito de Petro. Pizarro, hoy exsenadora del Pacto Histórico, rechaza los señalamientos: en X los calificó de infundados, habló de una estrategia para destruir su nombre y dijo que acudirá a la justicia ante cada afirmación sin sustento. Hasta ahora no ha explicado por qué Jiménez fue vinculada a su equipo.

El caso de Laura Sarabia es distinto. La Fiscalía anunció que citará a la exdirectora del Dapre, junto con Angie Rodríguez, para escucharla en entrevista por su paso por la entidad. Citar a alguien a una entrevista no significa atribuirle responsabilidad. Jiménez dijo además que nunca conoció ni habló con Sarabia ni con Rodríguez.

¿Quién investiga y por qué la Fiscalía no puede investigar a Petro?

Aquí está una de las claves del caso. Petro tiene fuero: lo que haya hecho como jefe de Estado le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara, y lo que haya hecho como senador, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Esto pesa porque Jiménez dice que la relación empezó en 2019, cuando él aún era senador. Así va cada entidad:

Fiscalía: abrió una noticia criminal el 23 de octubre, que se conoció el 26, por posibles irregularidades en el Dapre y otras dos dependencias. La lleva una fiscal delegada ante la Corte Suprema y parte, por ahora, del presunto delito de abuso de función pública. Anunció que citará a Angie Rodríguez y a Laura Sarabia.

abrió una noticia criminal el 23 de octubre, que se conoció el 26, por posibles irregularidades en el Dapre y otras dos dependencias. La lleva una fiscal delegada ante la Corte Suprema y parte, por ahora, del presunto delito de abuso de función pública. Anunció que citará a Angie Rodríguez y a Laura Sarabia. Procuraduría: abrió el 26 de octubre una indagación previa contra funcionarios por identificar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y de Salud. Pidió a esas entidades informar si Jiménez tuvo contratos o vínculos desde 2019.

abrió el 26 de octubre una indagación previa contra funcionarios por identificar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y de Salud. Pidió a esas entidades informar si Jiménez tuvo contratos o vínculos desde 2019. Corte Suprema: recibió una denuncia de Sergio Alzate, director de la veeduría Colombia Transparente, contra Petro y Pizarro por presuntos delitos como tráfico de influencias.

recibió una denuncia de Sergio Alzate, director de la veeduría Colombia Transparente, contra Petro y Pizarro por presuntos delitos como tráfico de influencias. Comisión de Acusación: recibió la denuncia del Instituto Anticorrupción, radicada el 25 de octubre, y otra de la Red de Veedurías Ciudadanas. Es una denuncia: aún no hay investigación formal contra el expresidente.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió priorizar el caso. La Unidad Nacional de Protección activó una ruta de protección para Jiménez.

¿Qué está probado y qué no?

Hasta ahora solo hay una cosa confirmada en los registros: que Deicy Jiménez tuvo contratos con el Estado. Pero que existan los contratos no prueba que los haya recibido como pago por encuentros sexuales: esa es la discusión de fondo en los llamados “contratos por sexo”. Para saberlo, la justicia tendrá que revisar cada expediente: si la entidad necesitaba el servicio, si Jiménez cumplía los requisitos, si entregó el trabajo y quiénes firmaron y supervisaron cada contrato.

Por ahora dependen solo de lo que ella dice:

Que los perfiles de Facebook de los chats fueran de Petro.

Que Pizarro supiera de las supuestas recomendaciones de Petro.

La supuesta red de entre 30 y 40 mujeres: es su versión y requiere corroboración.

Lo de la droga: el Instituto Anticorrupción pidió verificarlo por separado y advirtió que el consumo personal no equivale a tráfico de estupefacientes.

¿Qué sigue?

Vienen las entrevistas ante la Fiscalía y la citación a Jiménez para que aporte pruebas y amplíe su denuncia. En el Congreso, el trámite apenas comienza y será lento. Lo que decidan la Comisión de Acusación y la Corte Suprema determinará si el escándalo de los contratos por sexo se convierte en un proceso formal contra el expresidente o se queda en una denuncia sin pruebas.