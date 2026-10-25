¡Bomba! Deicy Jiménez asegura que recibió contratos del Estado por tener relaciones con Gustavo Petro

Resumen: Una joven dijo en una entrevista que recibió contratos por una relación con Petro y habló de una red de mujeres. Sus dichos no han sido verificados ni formalizados.

Una entrevista publicada este domingo 25 de octubre volvió a poner al expresidente Gustavo Petro en el centro de la polémica. Una mujer que se identificó como Deicy Jiménez, de unos 26 años, aseguró en conversación con la periodista Vicky Dávila que habría sostenido una relación íntima con Petro y que recibió contratos con el Estado durante cerca de cinco años. Además, afirmó que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres en la misma situación. Se trata de dichos de la entrevistada, que hasta ahora no han sido probados ni respondidos por el expresidente en los medios consultados.

Qué dijo la entrevistada

Según su relato, conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página para adultos en la que ella trabajaba. Dijo que se encontraron personalmente en un hotel de Cali y que al mes se trasladó a Bogotá, donde empezó a trabajar en el Senado. Aseguró que nunca recibió dinero directo, sino contratos.

Jiménez afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el Senado, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en el Ministerio del Interior. Señaló que, en su opinión, esos contratos eran una forma de pago y de control para que las mujeres no hablaran. «Es un abuso de poder», dijo en la entrevista.

La mujer sostuvo que, según su versión, otras mujeres jóvenes habrían recibido contratos a cambio de acompañar al entonces presidente en reuniones y fiestas. Calculó que serían entre 30 y 40 y aseguró que algunas de ellas habrían sido ubicadas en cargos de planta antes de que terminara el gobierno. También afirmó, sin presentar detalles verificables en la entrevista, que algunas mujeres habrían recibido amenazas, algo que no ha sido confirmado por ninguna autoridad.

En la conversación, la denunciante habló además de supuesto consumo de sustancias en esos encuentros, un señalamiento que corresponde únicamente a su testimonio. Dijo también que decidió hablar porque considera que hubo abuso de poder y uso de recursos públicos, y pidió protección al actual presidente, Abelardo de la Espriella.

Qué pruebas dice tener

De acuerdo con la publicación original, la entrevistada dijo contar con conversaciones por Facebook y con imágenes de contratos, material que, según la periodista, en su mayor parte no se puede divulgar por respeto a la dignidad de las personas involucradas. Ese material no ha sido verificado de forma independiente ni ha sido conocido por las autoridades judiciales, según lo que se ha informado hasta ahora.

La periodista explicó que la mujer le escribió antes del cambio de gobierno y que prefirió esperar a que Petro dejara el poder para hablar. Según el relato de la periodista, la entrevista se grabó luego de varias horas de conversación.

Es importante precisar que lo dicho por Jiménez es un testimonio público entregado a un medio de comunicación. Por ahora no se ha confirmado que exista una denuncia formal presentada ante la Fiscalía a su nombre, ni se han hecho públicos documentos que respalden sus afirmaciones. Tampoco se ha establecido judicialmente ninguno de los hechos que describe.

El contexto: los contratos de 48 mujeres en la Presidencia

El testimonio llega pocos días después de que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, dijera ante el Congreso que durante el gobierno Petro habría habido 48 mujeres vinculadas a la Casa de Nariño mediante órdenes de prestación de servicios que, según él, realizaban labores distintas a las de sus contratos. Ríos anunció que presentará la denuncia y que entregará la información a la Fiscalía para que revise esas contrataciones.

Frente a ese anuncio, el procurador general, Gregorio Eljach, afirmó el 23 de octubre que la información apenas había llegado a la entidad, que no había nombres determinados ni documentos que permitieran adelantar una diligencia disciplinaria o una averiguación previa, y que la Procuraduría evaluará el caso cuando se recopilen los elementos necesarios.

En otras palabras, hasta ahora existen un anuncio de denuncia del Gobierno, un testimonio público y la promesa de entregar los contratos a la Fiscalía, pero ningún pronunciamiento de fondo de las autoridades de control. Tampoco se conoce, en las publicaciones consultadas, una respuesta del expresidente Petro a la entrevista.

Lo que sigue

Corresponderá a la Fiscalía y a los organismos de control determinar si los contratos mencionados tienen irregularidades y si las afirmaciones de la entrevistada tienen sustento. Hasta que eso ocurra, los señalamientos deben tomarse como lo que son: afirmaciones de una persona que se presentó como denunciante, que el expresidente tiene derecho a responder y que deberán ser verificadas por la justicia.

Minuto30 seguirá atento a cualquier pronunciamiento de las autoridades, de la defensa del expresidente o de las demás personas mencionadas en este caso, y lo informará en cuanto se conozca.

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