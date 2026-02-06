Resumen: Inscríbase al programa Pequeños Agentes de Tránsito en Bello. Convocatoria abierta hasta el 13 de febrero para niños de 5 a 10 años. ¡Cupos limitados!

Así pueden inscribir a sus hijos para ser los nuevos ‘Pequeños Agentes de Tránsito’ en Bello

Hasta el próximo viernes 13 de febrero, la Alcaldía de Bello tendrá abiertas las inscripciones para el programa “Pequeños Agentes de Tránsito”, una iniciativa lúdica que pretende convertir a los niños y niñas en multiplicadores de buenas conductas en las vías.

Este año, la estrategia busca integrarse con el proyecto “Corredores Seguros”, garantizando que los más pequeños aprendan a protegerse y a respetar las normas de movilidad en sus entornos escolares.

Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad de Bello, explicó que el objetivo principal es crear conciencia ciudadana a través del juego y la pedagogía.

Para lograrlo, se habilitarán cupos para 30 participantes por cada una de las 12 comunas y el corregimiento de San Félix. El trabajo será mancomunado entre las carteras de Movilidad, Educación, Salud e Inclusión Social, buscando que la formación sea integral y que los niños se conviertan en figuras de autoridad positiva dentro de sus propios entornos y comunidades.

Para participar, los interesados deben cumplir con requisitos básicos como tener entre 5 y 10 años, estar matriculados en una institución educativa de Bello y residir en el municipio.

Las actividades se llevarán a cabo todos los sábados en la mañana, y es fundamental que tanto los menores como sus acudientes demuestren un comportamiento ejemplar frente a las normas de tránsito.

La alcaldía aclaró que la dotación oficial se entregará solo a quienes superen la fase de formación y demuestren un compromiso real con el proceso.

El programa, que ha mantenido una participación constante desde el año 2022, se ha consolidado como una de las estrategias más queridas por los bellanitas para fomentar la seguridad vial.

La inscripción se realiza de manera virtual a través de un formulario en línea, aquí. Las autoridades recordaron que los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción.

