Fico Gutiérrez entrega balance de emergencias tras noche de lluvias y descargas eléctricas

Resumen: Medellín registró 107 descargas eléctricas y aumento de nivel en el río Medellín. Fico Gutiérrez pide prevención ante alta probabilidad de lluvias hoy.

Tras una noche de intensas precipitaciones que pusieron a prueba los sistemas de drenaje y atención de emergencias, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance de la situación climática.

Según el reporte consolidado por el Siata, la ciudad fue epicentro de una fuerte actividad atmosférica que dejó un saldo de 107 descargas eléctricas, lo que provocó el aumento súbito en los niveles de los principales afluentes, incluyendo el río Medellín y la quebrada La Iguaná, que alcanzó puntos críticos durante la madrugada.

A pesar de la magnitud de las tormentas nocturnas, el reporte en la mañana de este 6 de febrero sobre las 8:35 a.m. indica que las lluvias se han disipado en casi todo el Valle de Aburrá.

No obstante, el agua persiste con baja intensidad en municipios del sur como Caldas, La Estrella, Sabaneta y Envigado.

Se espera que estas nubes se desplacen hacia el nororiente y terminen de desaparecer en el transcurso de la próxima hora; sin embargo, el mandatario local advirtió que no se debe bajar la guardia, pues el pronóstico para el resto de la mañana indica una alta probabilidad de nuevos aguaceros.

Lea también: El ABC de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán – Cortina 2026

Gutiérrez hizo un énfasis especial en la prevención ciudadana como herramienta principal para evitar tragedias.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El llamado del mandatario se centró en la responsabilidad de los habitantes para mantener los afluentes libres de basuras y escombros, señalando que los residuos arrojados a los cauces son los principales causantes de desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas.

“No arrojar residuos y evitar asentarse en las orillas. Cuidar la ciudad salva vidas”, sentenció el alcalde a través de X.

Las autoridades de gestión del riesgo permanecen en monitoreo constante de los sensores de nivel, especialmente en las zonas de ladera donde los suelos presentan saturación por el agua acumulada.

Se recomienda a la ciudadanía reportar cualquier anomalía o agrietamiento en terrenos a la línea de emergencias 123 y estar atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana ante el posible regreso de las lluvias fuertes antes del mediodía.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/SIATAnoticias?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#SIATAnoticias</a> | (08:35)️Las lluvias se han disipado en casi todo el Valle, persistiendo con bajas intensidades en Caldas, La Estrella, Sabaneta y Envigado. Las lluvias se desplazan hacia el nororiente y se espera que se sigan disipando durante la próxima hora. <a href=”https://t.co/hoR0Z5eLHB”>pic.twitter.com/hoR0Z5eLHB</a></p>— siatamedellin (@siatamedellin) <a href=”https://twitter.com/siatamedellin/status/2019767024285606100?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 6, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Más noticias de Medellín