Resumen: Un hombre de 24 años fue capturado en Bosa luego de, presuntamente, participar en el robo de dos millones de pesos a dos mujeres que acababan de retirar el dinero de una entidad bancaria. Durante la persecución intentó deshacerse del arma y del dinero arrojándolos al interior de un cementerio, pero fue interceptado por la Policía. El dinero fue recuperado y el capturado quedó a disposición de las autoridades.

¡Pensó que se iba a salvar! Fletero robó a dos mujeres en Bosa y terminó capturado en un cementerio

La intervención oportuna de la Policía Nacional permitió detener a un hombre señalado de participar en un caso de fleteo registrado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El procedimiento concluyó con la captura del presunto responsable y la recuperación del dinero que, según la investigación preliminar, había sido hurtado minutos antes a dos mujeres.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho se produjo después de que las víctimas retiraran dos millones de pesos de una entidad bancaria ubicada en el sector de Bosa Centro. Poco tiempo después de realizar la transacción fueron interceptadas y despojadas del dinero bajo esta modalidad delictiva.

Tras conocerse la situación, una alerta emitida por la central de radio permitió que uniformados iniciaran la búsqueda de una motocicleta que, presuntamente, había sido utilizada para cometer el robo. Con esta información, se puso en marcha un operativo para ubicar a los sospechosos.

Plan candado permitió ubicar al presunto responsable

La reacción de los policías derivó en la activación de un plan candado en distintos puntos de la localidad. Durante las labores de búsqueda, los uniformados lograron localizar la motocicleta reportada, por lo que comenzó una persecución para evitar que los ocupantes escaparan.

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En medio de la huida, uno de los señalados implicados intentó deshacerse de elementos que podrían comprometerlo ante las autoridades. Según el reporte oficial, el hombre lanzó un arma de fuego y un bolso que contenía el dinero al interior del Cementerio de Piamonte.

Pese a esta maniobra, los policías consiguieron interceptarlo y efectuar su captura en flagrancia. Posteriormente, las autoridades recuperaron los elementos que habían sido arrojados durante el recorrido.

Será procesado por varios delitos

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Las verificaciones realizadas tras la captura permitieron establecer que el detenido tiene 24 años y registra antecedentes judiciales relacionados con el delito de hurto.

Intentó esconder un arma y el dinero que acababa de hurtar lanzándolos al interior del Cementerio de Piamonte. No le funcionó y terminó capturado. La rápida reacción de @PoliciaBogota frustró este fleteo en Bosa y permitió recuperar los dos millones de pesos que habían sido… pic.twitter.com/f1XHi8b2w9 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 17, 2026

Una vez finalizado el procedimiento, el hombre fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa, donde deberá responder por los delitos de hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otras personas involucradas en este caso.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier situación sospechosa o hecho que afecte la convivencia y la seguridad, utilizando la Línea de Emergencias 123.