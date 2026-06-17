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Resumen: Alias 'Javi', máximo cabecilla de Los Choneros y uno de los criminales más buscados de Ecuador, fue capturado en Bogotá en una operación conjunta entre Colombia y Ecuador.

Así cayó en Bogotá alias ‘Javi’, el criminal más buscado de Ecuador y hermano de alias ‘Fito’

La Policía Nacional confirmó la captura en Bogotá de Ronald Javier Macías, conocido como alias ‘Javi’, considerado el principal cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros y uno de los delincuentes más buscados de ese país.

La detención se produjo en el marco de la operación internacional denominada ‘Vestigio’, desarrollada de manera conjunta entre las autoridades colombianas y ecuatorianas.

El capturado era requerido mediante circular roja de Interpol y era buscado en 196 países por diferentes delitos relacionados con crimen organizado.

Según las autoridades, alias ‘Javi’ es hermano de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, uno de los narcotraficantes más conocidos de Ecuador.

Además, registraba una condena vigente por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Las investigaciones señalan que el detenido desempeñó un papel clave en la expansión de ‘Los Choneros’, organización dedicada al narcotráfico, extorsión, homicidios y lavado de dinero.

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De acuerdo con los organismos de seguridad, también habría fortalecido alianzas con redes criminales internacionales, entre ellas estructuras asociadas al Cartel de Sinaloa, para facilitar el envío de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Información de inteligencia permitió establecer que desde octubre de 2025 permanecía en territorio colombiano, donde presuntamente buscaba consolidar rutas del narcotráfico y acercamientos con grupos armados ilegales para ampliar las capacidades operativas de la organización.

Las autoridades ecuatorianas también lo señalan de integrar la estructura financiera que respaldaba las actividades ilícitas de ‘Los Choneros’ y de participar en la confrontación criminal con la banda ‘Los Lobos’, conflicto que ha generado múltiples hechos de violencia en Ecuador.

Durante el procedimiento se estableció que residía en Colombia utilizando documentación y una identidad diferente a la original. Tras su captura, las autoridades avanzan en los trámites judiciales correspondientes para ponerlo a disposición de la justicia ecuatoriana.

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