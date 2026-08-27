¿Pensó que era la casa de papel o qué? Cogieron en Bogotá a ‘Nairobi’, uno de los duros del Tren de Aragua

Resumen: La Fuerza Pública capturó en la localidad de Fontibón (Bogotá) a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, señalado como el principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”. Requerido por la justicia de Estados Unidos, “Nairobi” articulaba operaciones de extorsión, homicidios, narcotráfico y tráfico internacional de armas en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Tras el operativo, el presidente Abelardo de la Espriella reafirmó que Colombia no será santuario del crimen transnacional y mantendrá la persecución contra estructuras delictivas de alcance regional.
En un operativo de inteligencia ejecutado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, la Fuerza Pública capturó a Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de “Páez” o “Nairobi”. El detenido es señalado como el principal cabecilla del grupo delictivo ‘Tren de Aragua’ en territorio peruano y hombre de confianza del máximo líder de la organización, alias “Niño Guerrero”.
Perfil criminal y alcance regional
De acuerdo con la información confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, alias “Nairobi” desempeñaba un rol estratégico en la estructura criminal a nivel regional:
Estructuración delictiva: Articulaba redes de extorsión, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores clave de Suramérica y Centroamérica.
Tráfico de armamento: Dirigía operaciones de tráfico internacional de armas para abastecer a las células de la organización.
Requerimiento internacional: El capturado contaba con órdenes de captura vigentes y era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos vinculados al crimen transnacional organizado.
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Advertencia contra el crimen transnacional
Tras concretarse la detención, el mandatario destacó la efectividad del procedimiento y reiteró la postura del Gobierno nacional frente a los grupos armados e internacionales que pretenden asentarse en el país. «El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan», sostuvo el mandatario.
El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en los trámites de legalización de captura y los procesos correspondientes de extradición o juzgamiento.
¿Pensó que era la casa de papel o qué? Cogieron en Bogotá a ‘Nairobi’, uno de los duros del Tren de Aragua
Golpe al Tren de Aragua.
Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”.
Alias “Nairobi” estaría encargado de articular… pic.twitter.com/kAajEsGiIF
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026
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