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    ¿Pensó que era la casa de papel o qué? Cogieron en Bogotá a ‘Nairobi’, uno de los duros del Tren de Aragua

    Era el más duro del Tren de Aragua en Perú y se vino a esconder a Colombia. Abelardo de la Espriella aseguró que en el país todos los bandidos caerán.

    Publicado por: Julian Medina

    Pensó que era la casa de papel o qué Cogieron en Bogotá a Nairobi uno de los duros del Tren de Aragua
    Cortesía.
    ¿Pensó que era la casa de papel o qué? Cogieron en Bogotá a ‘Nairobi’, uno de los duros del Tren de Aragua

    Resumen: La Fuerza Pública capturó en la localidad de Fontibón (Bogotá) a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, señalado como el principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”. Requerido por la justicia de Estados Unidos, “Nairobi” articulaba operaciones de extorsión, homicidios, narcotráfico y tráfico internacional de armas en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Tras el operativo, el presidente Abelardo de la Espriella reafirmó que Colombia no será santuario del crimen transnacional y mantendrá la persecución contra estructuras delictivas de alcance regional.

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    En un operativo de inteligencia ejecutado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, la Fuerza Pública capturó a Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de “Páez” o “Nairobi”. El detenido es señalado como el principal cabecilla del grupo delictivo ‘Tren de Aragua’ en territorio peruano y hombre de confianza del máximo líder de la organización, alias “Niño Guerrero”.

    Perfil criminal y alcance regional

    De acuerdo con la información confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, alias “Nairobi” desempeñaba un rol estratégico en la estructura criminal a nivel regional:

    Estructuración delictiva: Articulaba redes de extorsión, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores clave de Suramérica y Centroamérica.

    Tráfico de armamento: Dirigía operaciones de tráfico internacional de armas para abastecer a las células de la organización.

    Requerimiento internacional: El capturado contaba con órdenes de captura vigentes y era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos vinculados al crimen transnacional organizado.

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    Advertencia contra el crimen transnacional

    Tras concretarse la detención, el mandatario destacó la efectividad del procedimiento y reiteró la postura del Gobierno nacional frente a los grupos armados e internacionales que pretenden asentarse en el país. «El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan», sostuvo el mandatario.

    El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en los trámites de legalización de captura y los procesos correspondientes de extradición o juzgamiento.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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