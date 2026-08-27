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    Combate en La Unión dejó un muerto y otro herido que terminó capturado

    Una operación contra la extorsión terminó en un combate en zona rural de La Unión. Las autoridades reportaron un muerto.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Combate en La Unión dejó un muerto y otro herido que terminó capturado
    Foto: Ejército Nacional.
    Combate en La Unión dejó un muerto y otro herido que terminó capturado

    Resumen: Combate en La Unión, Antioquia, dejó un hombre muerto, otro herido y capturado. Ejército incautó armas, munición y una motocicleta durante el operativo.

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    Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa dejó un hombre muerto, otro herido y posteriormente capturado en zona rural de La Unión, Antioquia.

    El enfrentamiento ocurrió en la vereda La Madera, donde uniformados del Grupo Gaula Militar Oriente, adscrito a la Cuarta Brigada, adelantaban una operación enfocada en combatir el delito de la extorsión.

    Según la información entregada por el Ejército Nacional, durante el procedimiento se produjo un combate armado con los presuntos integrantes de la estructura criminal. Como resultado, uno de los hombres murió en el lugar, mientras que otro resultó herido y fue capturado posteriormente por las tropas.

    Durante la operación, las autoridades incautaron dos armas cortas, dos proveedores, 22 cartuchos y una motocicleta. Los elementos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para avanzar en las respectivas investigaciones.

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    El operativo también permitió brindar seguridad a una familia que, de acuerdo con las primeras informaciones, estaría siendo víctima de extorsiones por parte de los hombres involucrados en el enfrentamiento.

    Las acciones hacen parte de una ofensiva adelantada por el Ejército contra El Mesa, organización a la que las autoridades atribuyen hechos de intimidación contra habitantes del Oriente antioqueño.

    De acuerdo con información oficial, integrantes de esta estructura presuntamente habrían instalado banderas y realizado grafitis alusivos al ELN para generar temor entre la población. Sin embargo, las autoridades han identificado a los hombres involucrados en el combate como presuntos integrantes de El Mesa, sin confirmar que pertenezcan al ELN.

    Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia solicitó mayor acompañamiento de la fuerza pública para las comunidades y los conductores que transitan durante la noche por la vía que comunica a La Unión con Sonsón.

    El Ejército reiteró el llamado a denunciar posibles casos de extorsión, amenazas o intimidaciones a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar.

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