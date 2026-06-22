¿Puede cambiar el resultado de las elecciones? Registrador aclara cómo avanza el escrutinio nacional

Resumen: El registrador Hernán Penagos explicó cómo avanza el escrutinio electoral en Colombia y defendió la transparencia del sistema tras la segunda vuelta presidencial.

Mientras avanza la consolidación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el escrutinio electoral en Colombia continúa desarrollándose con normalidad y reiteró que existen suficientes mecanismos para garantizar la transparencia del proceso.

El funcionario explicó que, tras finalizar el preconteo, la responsabilidad pasa a las comisiones escrutadoras integradas por jueces y notarios de todo el país, quienes revisan las actas físicas de votación en audiencias públicas acompañadas por testigos, abogados y representantes de las campañas políticas.

Según Penagos, el proceso ya supera el 99% de avance y las diferencias encontradas entre el preconteo y el escrutinio han sido mínimas. Por ello, indicó que históricamente no se han registrado cambios significativos capaces de modificar los resultados generales de una elección presidencial.

“El preconteo en Colombia ha sido altamente eficiente y la distancia entre el preconteo y el escrutinio ha sido tradicionalmente muy pequeña”, señaló el registrador al referirse a la diferencia de más de 250.000 votos registrada entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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El jefe de la Registraduría también respondió a cuestionamientos relacionados con posibles alteraciones informáticas y defendió la seguridad del sistema electoral.

Explicó que el escrutinio electoral en Colombia no se realiza con imágenes digitalizadas ni documentos publicados en línea, sino con las actas físicas originales diligenciadas en las mesas de votación.

Asimismo, recordó que los testigos electorales reciben copias de los formularios utilizados durante la jornada, lo que permite a las campañas verificar la información y presentar reclamaciones cuando lo consideren necesario.

Penagos destacó además que el modelo utilizado en estas elecciones es el mismo que se ha implementado en procesos anteriores para elegir presidente, Congreso y autoridades locales, y que cuenta con auditorías técnicas, observación internacional y controles de ciberseguridad.

Finalmente, el registrador resaltó la participación ciudadana cercana al 64%, una de las más altas registradas en los últimos años, y afirmó que la transparencia y rapidez del proceso fueron reconocidas por misiones internacionales de observación electoral.

Tras la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, el registrador nacional, Hernán Penagos, entrega un balance del proceso electoral y atiende las inquietudes de la ciudadanía y los medios de comunicación. Mientras avanza el escrutinio, se mantienen todas las garantías… pic.twitter.com/kPKnJuQtsN — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 22, 2026

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