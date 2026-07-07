«Peligroso camino»: Ramiro Bejarano «se baja del bus» de Petro y advierte riesgo de violencia

Ramiro Bejarano critica la postura de Petro al desconocer la voz de las urnas

Resumen: Esta inusitada postura del gobierno saliente y el rápido desmarque de figuras como Bejarano mantienen al país en máxima alerta política

Minuto30.com .- La turbulenta transición presidencial en Colombia suma un nuevo y tenso capítulo. Las recientes declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, en las que asegura desconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella y proclama como supuesto vencedor al derrotado candidato Iván Cepeda, han provocado un auténtico terremoto político.

El rechazo a esta postura de ruptura del empalme gubernamental no solo ha venido de los sectores de oposición, sino que ha causado profundas grietas dentro de las propias toldas afines al mandatario saliente.

Se «baja del bus»: la fuerte crítica de Ramiro Bejarano

Una de las reacciones más contundentes de las últimas horas llegó por cuenta de Ramiro Bejarano. El reconocido columnista, abogado y exdirector del extinto DAS durante el gobierno de Ernesto Samper, quien históricamente se ha caracterizado por representar una postura de izquierda moderada, decidió marcar distancia de manera tajante.

A través de su cuenta en la red social X, Bejarano no ocultó su preocupación por el rumbo que está tomando el Ejecutivo en sus últimos días y calificó las acciones de Petro como una amenaza directa para la estabilidad de la nación.

«Peligroso el camino que ha escogido @petrogustavo para romper el empalme y desconocer al candidato que ganó para proclamar vencedor al que perdió. Esto puede terminar en una conflagración violenta», advirtió textualmente el exdirector del DAS.

Un mensaje que enciende las alarmas

Las palabras de Bejarano resuenan con especial fuerza debido a su experiencia en temas de inteligencia y seguridad nacional. Que una figura de su peso político advierta sobre el riesgo de una «conflagración violenta» pone de manifiesto la gravedad de la crisis institucional que podría desatarse si no se respeta la transición democrática de poder hacia la administración de De La Espriella.

Esta inusitada postura del gobierno saliente y el rápido desmarque de figuras como Bejarano mantienen al país en máxima alerta política a pocas semanas de la posesión oficial del nuevo gobierno.

Peligroso el camino que ha escogido @petrogustavo para romper el empalme y desconocer al candidato que ganó para proclamar vencedor al que perdió. Esto puede terminar en una conflagración violenta — Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) July 7, 2026

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