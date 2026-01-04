¡Peligro para la salud! Descubren bodega en Bosa que vendía licor adulterado y cervezas vencidas

Un operativo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios de la Alcaldía Local de Bosa permitió descubrir una bodega en el barrio Villa Anny I donde se almacenaba licor vencido y alcohol etílico presuntamente adulterado, listo para ser comercializado a puerta cerrada.

La acción se realizó luego de denuncias ciudadanas que alertaron sobre la venta irregular de bebidas embriagantes en el establecimiento, operando de manera clandestina a través de ventanas, para evadir controles policiales.

Durante la inspección, se identificaron 1.276 botellas de cerveza vencida, algunas con fechas de caducidad de 2024, así como 148 unidades de alcohol etílico etiquetado como aguardiente “El Patrón”, que no contaba con registro en el Invima y presentaba partículas en su interior. La bodega tampoco estaba registrada ante la Cámara de Comercio y carecía de los documentos exigidos para operar legalmente.

Esto le podría interesar: Migración Colombia investiga hotel en Yarumal donde se hospedó la secta judía Lev Tahor

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Como resultado del operativo, dos personas que atendían la bodega fueron capturadas, el establecimiento fue suspendido durante diez días y se impuso el comparendo correspondiente que sanciona la comercialización de productos caducados o adulterados que representen un riesgo para la salud pública.

“Este tipo de actuaciones, combinadas con la colaboración ciudadana, permiten prevenir riesgos para la salud de los bogotanos y evitar que productos potencialmente peligrosos lleguen al consumo”, explicó la Secretaría Distrital de Seguridad.

La autoridad distrital reiteró la importancia de las denuncias ciudadanas y recordó que la línea de emergencias 123 está disponible las 24 horas para reportar situaciones que puedan poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de los habitantes de Bogotá.