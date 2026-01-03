Resumen: Tras ocho meses de seguimiento, las autoridades desmantelaron en Kennedy la estructura criminal ‘La Isla’, dedicada al microtráfico de estupefacientes. En el operativo fueron capturadas siete personas, a quienes un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La investigación permitió incautar drogas, ketamina y celulares, y afectar las finanzas de la organización, que operaba en varios sectores del suroccidente de Bogotá.

¡Golpe al bolsillo del crimen en Kennedy! Desmantelan ‘La Isla’, red de microtráfico que movía más de $50 millones al mes

Tras ocho meses de investigación, las autoridades lograron desmantelar la estructura delincuencial conocida como ‘La Isla’, dedicada al microtráfico de estupefacientes en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. La operación dejó siete personas capturadas, quienes fueron enviadas a centro carcelario por decisión de un juez.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, la organización tenía injerencia en sectores como El Amparo, María Paz y zonas aledañas a la central de Abastos, donde distribuía sustancias ilícitas de manera permanente.

Durante el proceso investigativo se desarrollaron labores de vigilancia, interceptaciones telefónicas, cotejos morfológicos y actividades encubiertas, lo que permitió establecer el rol de cada uno de los integrantes de esta estructura criminal, conformada por siete hombres.

Esto le podría interesar: ¡Pilas viajeros! Este viernes 2 de enero no habrá Pico y Placa en Bogotá para particulares

En el operativo se realizaron siete diligencias de allanamiento y registro, que culminaron con la captura por orden judicial de todos los presuntos integrantes. Entre ellos se encuentra alias ‘Julián’, señalado como el cabecilla de la organización y presunto responsable de la fabricación y almacenamiento de las drogas. También fue detenido alias ‘Óscar’, quien, de acuerdo con las investigaciones, coordinaba la distribución de los estupefacientes entre los expendedores.

¡Estaban interceptados y vigilados!

Así cayeron siete criminales de ‘La Isla’, dedicados al tráfico de estupefacientes en El Amparo, María Paz y el entorno de Corabastos. Entre los capturados está ‘Julián’, el cabecilla. En los operativos les incautaron tusi, ketamina y… pic.twitter.com/a01AysH2Vw Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 2, 2026

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 150 gramos de Tussi, siete frascos de ketamina —sustancia utilizada para la elaboración de drogas alucinógenas— y siete teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para la actividad criminal.

Las autoridades informaron que varios de los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Tras las audiencias preliminares, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con esta operación, se logró afectar las rentas criminales de la organización en más de 50 millones de pesos mensuales. Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.