Resumen: Tropas del Ejército ubicaron un depósito ilegal con un fusil, proveedores y más de 290 cartuchos en zona rural de Yondó, Antioquia, tras labores de inteligencia y reconocimiento. El material fue incautado y dejado a disposición de las autoridades, en una acción que afecta la capacidad de grupos armados en la zona.

¡Les quitaron las armas! Hallan depósito con armamento en zona rural de Yondó durante operación militar

En medio de operativos desarrollados en el Magdalena Medio, tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material de guerra en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia. El hallazgo se dio en el marco de acciones ofensivas contempladas dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

De acuerdo con la información oficial, la ubicación del lugar fue posible tras labores de inteligencia y reconocimientos en terreno que permitieron identificar el punto donde se encontraba oculto el material.

Estas acciones hacen parte de estrategias enfocadas en intervenir zonas donde se ha reportado presencia de estructuras armadas ilegales.

Material encontrado en el lugar

Durante la inspección, los uniformados encontraron un fusil calibre 5.56 milímetros, junto con varios proveedores para este tipo de arma y más de 290 cartuchos. Según indicaron las autoridades, estos elementos estarían destinados al uso de integrantes de grupos armados organizados que operan en esta zona del departamento.

Esto le podría interesar: ¡Qué crueldad! Mono aullador murió tras recibir 19 disparos con perdigones en Antioquia

El material fue incautado y posteriormente dejado a disposición de las autoridades competentes, con el fin de avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

Impacto en estructuras ilegales

Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación a las capacidades logísticas y armadas de los grupos ilegales que tienen injerencia en el territorio, al impedir que este tipo de armamento sea utilizado en posibles acciones delictivas.

Asimismo, indicaron que la incautación contribuye a limitar el accionar de estas estructuras en corredores considerados estratégicos dentro del Magdalena Medio, donde se han adelantado diferentes operaciones para contrarrestar su presencia.

Estas acciones se enmarcan en las operaciones sostenidas que adelanta el Ejército en la región, orientadas a debilitar a los grupos armados organizados y a reducir riesgos para la población civil y la Fuerza Pública.

Con este tipo de operativos, las autoridades buscan mantener control en zonas rurales donde históricamente han tenido presencia estructuras ilegales, así como fortalecer las condiciones de seguridad en el territorio.