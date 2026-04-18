¡Peligro neutralizado! Ejército destruyó explosivo instalado en zona frecuentada de Briceño

Resumen: El Ejército destruyó un artefacto explosivo improvisado instalado en el corregimiento Travesías, en Briceño, Antioquia, en una zona de tránsito frecuente. La acción evitó un posible riesgo para la comunidad y hace parte de las operaciones de seguridad en el área, donde se ha reportado presencia de grupos armados ilegales.

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército, lograron ubicar y destruir un artefacto explosivo improvisado en zona rural del corregimiento Travesías, en el municipio de Briceño, Antioquia.

El dispositivo fue hallado en un sector de tránsito frecuente de la comunidad, lo que representaba un riesgo para los habitantes de la zona.

De acuerdo con la información oficial, el explosivo habría sido instalado por integrantes del GAO-r Estructura 36. La ubicación del artefacto generó especial preocupación debido a que el lugar es utilizado de manera habitual por la población civil, incluyendo menores de edad, para su desplazamiento cotidiano.

Neutralización de la amenaza y protección a la comunidad

Tras la detección del elemento, los uniformados realizaron el procedimiento correspondiente para su neutralización, evitando así una posible afectación a la comunidad. Las autoridades destacaron que esta acción permitió prevenir un hecho que pudo haber tenido consecuencias graves en la zona, especialmente por la cercanía a caminos veredales.

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Con este procedimiento, el Ejército Nacional reiteró su presencia en el territorio y la continuidad de las operaciones militares orientadas a contrarrestar las acciones de estos grupos armados, así como a proteger a las comunidades que habitan en la zona rural de Briceño.

#EsNoticia | Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, neutralizaron una acción criminal tras ubicar y destruir un artefacto explosivo improvisado, instalado por el GAO-r Estructura 36 en zona de tránsito frecuente del corregimiento Travesías, en… pic.twitter.com/5KZU5K0qVQ — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) April 18, 2026

Contexto de orden público en el norte de Antioquia

El hallazgo se registra en un territorio que ha presentado presencia constante de estructuras armadas ilegales. En días recientes, en este mismo sector, tropas del Ejército habían reportado enfrentamientos con integrantes del frente 36, en los que se registraron soldados heridos tras la activación de explosivos lanzados mediante drones.

Las autoridades han señalado que este tipo de acciones hacen parte de dinámicas de confrontación armada en la región, donde también se han reportado amenazas a la población con el fin de evitar la entrega de información sobre movimientos de grupos ilegales.

La neutralización del artefacto contribuye a reducir los riesgos para la población civil y reafirma el compromiso de las tropas con la seguridad en el norte del departamento.