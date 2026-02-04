¡Peligro inminente! Frenan obra ilegal en predio de 5.000 m² con riesgo de derrumbe en Ciudad Bolívar

Resumen: En Ciudad Bolívar, las autoridades frenaron una obra ilegal en un predio de 5.000 m² catalogado como zona de alto riesgo por derrumbes. Durante el operativo se incautó maquinaria amarilla y se capturó a un operario extranjero, mientras la Alcaldía llamó a la ciudadanía a denunciar actividades ilegales que pongan en peligro la seguridad y el ordenamiento territorial.

Un operativo de control urbanístico realizado en el barrio Bogotá Primer Sector, en la localidad de Ciudad Bolívar, permitió a las autoridades identificar una presunta ocupación ilegal de un predio de más de 5.000 metros cuadrados, donde se desarrollaban actividades de construcción sin permisos ni licencias correspondientes.

La intervención se llevó a cabo en el marco de la estrategia integral de seguridad ‘gotá Camina Segura’, con la participación de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército.

Durante la inspección, se encontró maquinaria amarilla, incluyendo una retroexcavadora, y material publicitario que evidenciaba la posible ejecución de obras no autorizadas. Ante esta situación, las autoridades procedieron a la incautación de la retroexcavadora y a la captura de un operario de nacionalidad extranjera, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el correspondiente proceso judicial.

El predio intervenido está catalogado como zona de alto riesgo por remoción en masa, lo que significa que representa un peligro grave para la vida y la integridad de cualquier persona que intente habitar o construir en el lugar. La Alcaldía Local destacó que la detección temprana de estas irregularidades es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además del operativo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad irregular relacionada con ocupaciones ilegales o construcción sin permisos. La Alcaldía recordó que la Línea de Emergencias 123 es un canal clave para reportar hechos contrarios a la convivencia o delictivos, contribuyendo así a la protección de la vida, el ordenamiento territorial y el desarrollo legal de la localidad.

Con esta intervención, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar reafirma su compromiso con la vigilancia del territorio, la prevención de riesgos y la protección de los ciudadanos frente a actividades que puedan poner en peligro su seguridad o generar conflictos urbanísticos.