¡Ni por los techos pudieron escapar! Policía frustra millonario robo a joyería en Antonio Nariño

En un operativo coordinado en la localidad de Antonio Nariño, la Policía Metropolitana de Bogotá frustró un intento de hurto a una joyería en el barrio Restrepo y capturó a cinco hombres señalados de participar en el hecho, informaron las autoridades.

Según el comando de la Estación de Policía Antonio Nariño, el grupo de presuntos delincuentes ingresó de manera violenta al establecimiento utilizando herramientas para abrir una de sus paredes, en lo que parecía un intento de robo, aprovechando la madrugada para pasar desapercibidos.

Los sujetos, de edades entre 27 y 51 años, pretendían apoderarse de joyas y relojes cuya suma de valor estaba cerca de los 600 millones de pesos, según lo detallado por la Policía Metropolitana.

La actuación del Halcón

El hurto fue frustrado gracias al aviso de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre la presencia de personas sospechosas dentro de la joyería. Las cámaras de seguridad y la reacción inmediata de las patrullas permitieron que se activara el helicóptero Halcón, unidad aérea de la Policía Nacional empleada para reforzar operativos de seguridad urbana.

El helicóptero proporcionó seguimiento desde el aire mientras las patrullas terrestres rodeaban el área. Ante la presencia policial, los presuntos delincuentes intentaron huir por los tejados de las viviendas aledañas, sin éxito, ya que fueron alcanzados gracias a la coordinación entre el Halcón y las unidades en tierra.

El Helicóptero —integrada hace varios años a las estrategias de seguridad de Bogotá y con capacidad para identificar personas y vehículos desde varios kilómetros de distancia— ha sido clave en miles de operativos de vigilancia y apoyo en la capital.

Recuperación y antecedentes

Durante el procedimiento, a los capturados se les incautaron herramientas como taladros, martillos y punteros, que presuntamente utilizaron para vulnerar la estructura de la joyería.

Las autoridades también señalaron que varios de los detenidos presentan anotaciones judiciales por delitos como hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y lesiones personales. Uno de los implicados contaba con más de nueve antecedentes por distintos hechos delictivos.

Judicialización

Los cinco hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde responderán por los delitos de hurto y violación a domicilio.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo corrido del 2026, en la localidad de Antonio Nariño se ha registrado una reducción aproximada del 67 % en el hurto a comercio y la captura de más de 40 personas por diferentes delitos, lo que atribuyen a las estrategias operativas continuas y la colaboración ciudadana.

Las autoridades reiteran la importancia de la denuncia ciudadana y la cooperación con los organismos de seguridad para combatir el crimen y proteger a los establecimientos comerciales y a la comunidad en general.