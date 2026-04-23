Resumen: En Itagüí, al menos 15 viviendas serán demolidas tras ser declaradas en estado de ruina por el alto riesgo de colapso, debido a fallas en el terreno donde fueron construidas. Las autoridades ordenaron la evacuación de 23 casas y activaron ayudas para las familias afectadas, mientras continúan el monitoreo en la zona ante la temporada de lluvias.

¡Peligro inminente en Itagüí! Ordenan demolición de viviendas por falla crítica en el terreno

Una compleja situación de riesgo tiene en alerta a varias familias en Itagüí, donde las autoridades ordenaron la demolición de un grupo de viviendas tras evidenciar que las condiciones del terreno comprometen su estabilidad y representan un peligro inminente.

La medida se concentra en el barrio El Porvenir n.° 2, sector donde evaluaciones técnicas confirmaron que varias edificaciones no ofrecen garantías de seguridad para ser habitadas.

Los análisis determinaron que las estructuras están asentadas sobre un relleno artificial que perdió su capacidad de soporte, generando afectaciones progresivas en el suelo.

Fallas estructurales y terreno inestable

Los estudios realizados por los equipos de gestión del riesgo evidenciaron daños significativos en las construcciones, como grietas amplias en pisos y paredes, movimientos del terreno y pérdida de estabilidad en la base de las viviendas.

Estas condiciones fueron clasificadas como de alto riesgo no mitigable, lo que significa que no es posible aplicar soluciones técnicas que aseguren la permanencia de las edificaciones.

El deterioro se hizo más evidente tras las lluvias recientes que han impactado el sur del Valle de Aburrá, situación que aceleró las fallas en el terreno y aumentó la vulnerabilidad de las estructuras ubicadas en zona de ladera.

Declaratoria de ruina y evacuación

Ante este panorama, la Alcaldía de Itagüí declaró las viviendas en estado de ruina, lo que implica la prohibición de habitarlas y la necesidad de su demolición como medida preventiva. La decisión incluye la evacuación definitiva de las familias que residían en estos inmuebles.

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En total, 23 viviendas fueron desalojadas por precaución, de las cuales al menos 15 deberán ser demolidas. Las restantes también permanecen bajo observación, debido a que podrían verse afectadas durante el proceso o presentar condiciones similares de riesgo.

El alcalde Diego León Torres se refirió a la situación señalando:

“Sabemos que estas decisiones generan un impacto profundo en las familias, pero actuamos con responsabilidad ante un riesgo real e inminente. Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a cada una de las personas afectadas en este proceso”.

Atención a las familias afectadas

La administración municipal informó que se activaron medidas de apoyo para los hogares afectados, incluyendo la caracterización de las familias, la entrega de subsidios de arrendamiento temporal y acompañamiento social durante el proceso.

Además, se evalúa la posibilidad de que los damnificados puedan acceder a programas de vivienda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Monitoreo constante en temporada de lluvias

Las autoridades continúan realizando seguimiento técnico en la zona, especialmente en el contexto de la actual temporada de lluvias, con el fin de prevenir nuevas emergencias y detectar oportunamente cualquier otro punto de riesgo.

Mientras avanzan las acciones de demolición y atención social, el caso sigue bajo supervisión institucional para garantizar la seguridad de la comunidad y evitar que la situación derive en una tragedia mayor.