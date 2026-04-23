Resumen: Un vigilante de 60 años de la Secretaría de Movilidad de Itagüí fue agredido por un ciudadano cuando intentaba impedir su ingreso fuera del horario de atención. El ataque le causó fracturas, por lo que fue trasladado a un centro médico. El presunto agresor fue capturado y deberá responder por el delito de lesiones personales.

¡Brutal agresión en Itagüí! Vigilante de 60 años terminó en el hospital tras ser atacado por un ciudadano

Un hecho de intolerancia ocurrido en la Secretaría de Movilidad de Itagüí terminó con la agresión a un vigilante, quien resultó con lesiones de consideración tras intentar impedir el ingreso de un ciudadano fuera del horario de atención.

De acuerdo con la información conocida, el incidente se presentó en la sede de la dependencia cuando el hombre intentó ingresar por una zona destinada al acceso de vehículos, pese a que la jornada de atención ya había finalizado. En ese momento, el vigilante le reiteró que no era posible el ingreso, lo que dio inicio a una confrontación.

Así ocurrió la agresión

Versiones del caso indican que, tras la insistencia del vigilante por evitar el ingreso, el ciudadano continuó discutiendo con él hasta que se produjo una agresión física.

En registros de cámaras de seguridad se observa el momento en el que el guardia es empujado y cae al suelo, lo que le ocasionó fracturas en el brazo izquierdo, específicamente en la clavícula y el codo.

El afectado fue identificado como Jesús Norberto Blandón Sepúlveda, de 60 años, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial del municipio, donde permanece bajo atención médica y a la espera de posibles intervenciones quirúrgicas.

Respuesta de la Alcaldía y proceso judicial

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, rechazó lo ocurrido y anunció que se adelantarán las acciones legales correspondientes.

En sus declaraciones, el mandatario señaló:

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“Frente a estos hechos, se adelantarán las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de que se investigue y sancione al responsable conforme a la ley. Desde la Alcaldía se hará seguimiento riguroso al proceso para que este caso no quede en la impunidad”.

Asimismo, añadió:

“Este tipo de hechos no solo representa un ataque contra una persona, sino contra la institucionalidad y el respeto por quienes trabajan al servicio de la ciudadanía”.

El agresor fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el mismo sector y deberá responder por el delito de lesiones personales.

Medidas institucionales y antecedentes

La Administración municipal reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra funcionarios públicos y confirmó que se brinda acompañamiento al vigilante afectado y a su familia durante su proceso de recuperación.

Además, informó que se adelantarán las investigaciones pertinentes para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar responsabilidades.

De acuerdo con información conocida, el capturado ha estado vinculado a otros procesos judiciales y controversias previas, situación que también será tenida en cuenta dentro del seguimiento del caso.

Por ahora, las autoridades continúan con el proceso judicial mientras el vigilante avanza en su recuperación médica.