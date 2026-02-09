Resumen: La emergencia por las fuertes lluvias en San Juan de Urabá provocó el colapso de un puente clave, dejando a la comunidad sin una alternativa segura de tránsito y obligando a los habitantes a cruzar el río en una garrucha improvisada, una práctica de alto riesgo mientras las autoridades evalúan soluciones temporales.

¡Peligro inminente! Emergencia por lluvias obliga a comunidad de San Juan de Urabá a cruzar el río en garrucha

La comunidad de San Juan de Urabá, en el Urabá antioqueño, vive una situación crítica después de que las intensas lluvias de las últimas semanas dañaran gravemente la infraestructura vial de la región, incluido el colapso del puente sobre el río San Juan que conectaba con el municipio de Arboletes y con rutas hacia el departamento de Córdoba.

Ante la falta de una alternativa de cruce y la imposibilidad de utilizar lanchas por el fuerte caudal del río, habitantes de San Juan de Urabá recurrieron a instalar una garrucha artesanal que les permite cruzar el afluente de forma precaria.

En videos compartidos por residentes y difundidos en redes sociales se observa cómo hombres, mujeres y niños se trasladan suspendidos en esta estructura improvisada, poniendo en riesgo su integridad física. En una de las grabaciones, una mujer estuvo a punto de caer al río después de que la canasta se desestabilizara al llegar al otro lado, lo que generó momentos de angustia entre quienes presenciaban la escena y en quienes circuló el material en plataformas digitales.

#PELIGRO. La comunidad de San Juan de Urabá, en dpto/Antioquia, sigue en riesgo tras el colapso del puente sobre el río San Juan. En un video aficionado quedó evidenciado el momento justo en el que una mujer por poco cae al afluente intentado cruzar en una garruchas improvisada. https://t.co/za1QGVEQBf pic.twitter.com/H2LjbxJulN — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 8, 2026

Impacto de la emergencia invernal

El colapso del puente en San Juan de Urabá se enmarca en un contexto de emergencia por lluvias en todo el Urabá antioqueño, donde múltiples municipios han sufrido inundaciones, desbordamientos y daños en vías y cultivos durante los últimos días.

Organismos de socorro han reportado que más de 7.500 familias en la subregión han resultado afectadas por las fuertes precipitaciones, que además han generado alerta naranja en la atención hospitalaria y la atención de riesgos, así como daños en otros puentes y carreteras que ponen en dificultad la movilidad regional.

La Gobernación de Antioquia declaró calamidad pública en varias subregiones, incluido Urabá, por los impactos de la temporada invernal, con miles de familias damnificadas, puentes dañados y una infraestructura vial comprometida.

Consecuencias sociales y económicas

La caída del puente que conectaba San Juan de Urabá con Arboletes ha dejado incomunicados por vía terrestre a sectores importantes de la región, afectando no solo la movilidad de personas sino también el tránsito de mercancías y productos agrícolas, lo que ha tensionado la economía local y la vida cotidiana de muchas familias.

Además de la garrucha, otras formas improvisadas de cruzar ríos o vías afectadas han circulado, evidenciando la necesidad urgente de soluciones estructurales. La emergencia ha sido agravada por la falta de pasos alternos seguros en un territorio donde las comunidades dependen de la conectividad terrestre para acceder a servicios básicos y mercados.

¿Qué soluciones se contemplan?

Autoridades de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia trabajan en alternativas temporales para restablecer el paso entre las poblaciones afectadas, entre ellas la posible instalación de un puente militar mientras se estudia la recuperación de la banca afectada y la reparación definitiva de la vía.

Mientras tanto, la comunidad sigue utilizando mecanismos improvisados para mantener sus actividades diarias, a pesar de los riesgos que estos implican para la vida de quienes los emplean.