Procuraduría investiga contratación de asesoría jurídica por más de $ 17 mil millones en Segovia, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa para establecer posibles irregularidades en la contratación de asesoría jurídica externa por parte de la Alcaldía de Segovia, Antioquia.
El ente de control indaga si, de acuerdo con la información preliminar, el municipio habría contratado de manera reiterada a una misma firma jurídica desde 2021, acumulando un valor cercano a los $ 17.750 millones durante distintos periodos fiscales.
Al parecer, solo en la vigencia 2025, la administración de Segovia habría celebrado seis contratos por más de $ 6.800 millones, varios de ellos con adiciones presupuestales, para asuntos de representación judicial, obligaciones tributarias y procesos de cobro coactivo.
Por último, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ordenó la práctica de pruebas para identificar a los posibles responsables, verificar la legalidad de los procesos contractuales y establecer si las conductas observadas constituyen falta disciplinaria.
