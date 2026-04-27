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Resumen: En el sector de La Escombrera, en el barrio Los Colores de Medellín, las autoridades realizaron un operativo para desmontar diez construcciones ilegales ubicadas en un predio público de alto riesgo ambiental, cercano a la quebrada La Iguaná. Las estructuras, usadas para almacenamiento de material reciclable, no cumplían con la normativa y estaban en una zona no apta para ocupación. La intervención contó con varias entidades distritales y la Policía Nacional, y busca prevenir riesgos y recuperar espacio público de valor ecológico.

¡Peligro inminente! Desmontan estructuras levantadas a orillas de la quebrada La Iguaná en Medellín

Un operativo de control urbano adelantado en el sector de La Escombrera, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín, permitió el desmonte de varias construcciones levantadas de manera irregular en un área catalogada como de alto riesgo no mitigable y con restricciones ambientales.

Las intervenciones se realizaron en un predio de aproximadamente 3.700 metros cuadrados, de propiedad del Distrito, el cual está destinado a espacio público y hace parte de la estructura ecológica principal de la ciudad. Por esta condición, no permite ningún tipo de ocupación, urbanización o proceso de legalización.

Intervención en zona de riesgo ambiental

De acuerdo con la información oficial, en el lugar fueron identificadas diez estructuras en total: ocho construidas en madera y tejas, y dos en mampostería.

Estas edificaciones eran utilizadas principalmente para el almacenamiento de material reciclable, pese a no cumplir con la normatividad urbanística vigente.

El área intervenida se encuentra a menos de 30 metros de la quebrada La Iguaná, lo que la ubica dentro de una zona expuesta a riesgos por inundaciones y avenidas torrenciales, condiciones que la convierten en un territorio no apto para asentamientos humanos.

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Recuperación del espacio público

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Durante la intervención, las autoridades reiteraron que este tipo de construcciones representan un riesgo para quienes las ocupan, además de generar presión sobre zonas ambientalmente protegidas.

Según la administración distrital, estas acciones buscan evitar la consolidación de asentamientos informales en áreas restringidas y recuperar espacios de importancia ecológica para la ciudad.

En el marco del operativo, el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo, explicó que las estructuras desmontadas no cumplían con condiciones de seguridad ni con normas constructivas, lo que ponía en riesgo a sus ocupantes.

Apoyo institucional en el operativo

La operación fue liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia en cumplimiento de una orden de Policía, con apoyo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a través del programa Construye Bien, Inclusión Social y Medio Ambiente.

También participaron el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones continuarán en zonas identificadas como de alta vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir emergencias y proteger las áreas ambientales estratégicas del municipio.