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    Más de 50 descargas eléctricas tienen a Medellín en alerta y reportan inundaciones

    ¡Pilas que el aguacero está pesado!: inundación en Guayabal y Metrocables fuera de servicio por los rayos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Más de 50 descargas eléctricas tienen a Medellín en alerta y reportan inundaciones
    Foto Cámaras de seguridad Medellín.
    Más de 50 descargas eléctricas tienen a Medellín en alerta y reportan inundaciones

    Resumen: Fuertes lluvias en Medellín causan inundación en la Av. Guayabal y el cierre de tres líneas de Metrocable por actividad eléctrica.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un fuerte aguacero acompañado de una intensa actividad eléctrica ha sumergido a Medellín en una tarde de caos y emergencias este lunes 27 de abril.

    Las precipitaciones de alta intensidad, que no dan tregua en varios sectores de la capital antioqueña, ya provocaron una inundación en la Avenida Guayabal a la altura de la calle 20.

    El represamiento de agua en el sentido norte – sur ha paralizado el tráfico en esta zona industrial, obligando a las autoridades de movilidad a recomendar a los conductores tomar la Avenida Las Vegas como ruta alterna para evitar quedar atrapados en el anegamiento que afecta la vía.

    La furia de la naturaleza no solo se siente en las calles, sino también en el sistema de transporte masivo. Debido a las descargas eléctricas y los fuertes vientos, el Metro de Medellín confirmó que, desde las 3:20 p.m., se encuentran fuera de servicio temporalmente las líneas J (San Javier – La Aurora), M (Miraflores – Trece de Noviembre) y H (Oriente – Villa Sierra).

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    Cientos de usuarios permanecen a la espera de que las condiciones climáticas mejoren para retomar sus trayectos hacia las zonas altas de la ciudad, mientras el personal operativo monitorea la situación para garantizar la seguridad de la operación.

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    El reporte del Sistema de Alerta Temprana (SIATA) es preocupante: en un lapso de apenas 20 minutos se contabilizaron 53 descargas eléctricas en todo el Valle de Aburrá. Medellín ha sido el epicentro de estos rayos con 42 registros, seguido por Bello, Envigado y Barbosa.

    Este fenómeno meteorológico ha incrementado el riesgo de accidentes, por lo que los organismos de socorro insisten en moderar la velocidad y mantener las luces encendidas ante la escasa visibilidad.

    Se espera que las lluvias en los puntos críticos de la ciudad comiencen a ceder en las próximas horas.

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