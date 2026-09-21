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Resumen: Soldados de la Cuarta Brigada hallaron en la vereda Media Loma, en San Andrés de Cuerquia, dos canecas con 50 kilos de pólvora negra, un dispositivo explosivo improvisado tipo granada para ser utilizado mediante dron y un artefacto sin detonar instalado sobre un camino. Especialistas en desactivación de explosivos realizaron la destrucción controlada del material, en una acción orientada a prevenir posibles afectaciones a la población civil y la Fuerza Pública.

¡Peligro en zona rural! Ejército neutralizó 50 kilos de pólvora y varios explosivos en San Andrés de Cuerquia

Una operación militar permitió ubicar y destruir de manera controlada varios elementos explosivos que se encontraban en la vereda Media Loma, zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

El procedimiento fue realizado por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, quienes localizaron el material que, de acuerdo con la información entregada por la institución, sería empleado por integrantes del GAO-r Estructura 36, de la facción de alias Calarcá.

¿Qué material fue encontrado?

Durante la intervención fueron halladas dos canecas que contenían 25 kilogramos de pólvora negra cada una, para un total de 50 kilogramos de este material.

En el mismo lugar también fue ubicado un dispositivo explosivo improvisado tipo granada, destinado a ser empleado mediante dron. Además, los militares encontraron un artefacto explosivo sin detonar que había sido instalado como un área preparada sobre un camino de la zona rural.

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Ante el hallazgo, el material fue intervenido por especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD), quienes realizaron su destrucción de manera controlada.

Buscan prevenir afectaciones en la zona

De acuerdo con la información suministrada por la Cuarta Brigada, la acción militar estuvo orientada a neutralizar una posible amenaza contra la población civil y a evitar afectaciones para las personas y los integrantes de la Fuerza Pública que transitan por este sector del norte de Antioquia.

La destrucción controlada permitió retirar del lugar los elementos explosivos encontrados durante el procedimiento y reducir el riesgo asociado a su presencia en esta zona rural de San Andrés de Cuerquia.