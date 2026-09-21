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    Tragedia en Marinilla: buscaban a un joven de 18 años y lo hallaron muerto

    La búsqueda de joven de 18 años terminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa de Marinilla. Las autoridades investigan su muerte.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en Marinilla: buscaban a un joven de 18 años y lo hallaron muerto
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Tragedia en Marinilla: buscaban a un joven de 18 años y lo hallaron muerto

    Resumen: Carlos Andrés, de 18 años, fue encontrado muerto en la vereda La Primavera de Marinilla tras permanecer desaparecido durante 16 horas. Las autoridades investigan el caso.

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    La búsqueda de Carlos Andrés, un joven de 18 años de Marinilla, Antioquia, terminó el sábado 19 de septiembre con el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa de la vereda La Primavera.

    El caso comenzó cuando sus familiares y personas cercanas reportaron su desaparición luego de perder comunicación con él. Desde entonces, organismos de seguridad y emergencia desplegaron un operativo que se extendió durante aproximadamente 16 horas.

    La Secretaría de Seguridad, la Policía y el Cuerpo de Bomberos participaron en las labores que permitieron ubicar al joven. Según la información entregada por la Alcaldía, el cuerpo presentaba heridas ocasionadas por arma blanca.

    Lea también: Pedro Nolasco Márquez desapareció en Medellín

    Las primeras indagaciones buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo. Una de las hipótesis que está siendo revisada por las autoridades apunta a que el joven de 18 años habría llegado el viernes a la vereda y se habría encontrado con varias personas.

    De manera preliminar también se conoció que pudo haberse presentado una riña. Después de ese episodio se habría perdido el contacto con Carlos. Las autoridades, además, buscan establecer qué ocurrió con otro joven que presuntamente estaba en el lugar y que podría haber resultado herido durante la misma confrontación. Hasta ahora, esta persona no ha sido localizada.

    Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del homicidio y establecer quiénes serían los responsables, en Marinilla se cumplen las exequias de Carlos Andrés.

    El joven era conocido por participar en actividades deportivas, sociales y culturales, entre ellas grupos de scouts, fútbol y capoeira. La Alcaldía y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer completamente el caso.

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