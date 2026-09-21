Resumen: Carlos Andrés, de 18 años, fue encontrado muerto en la vereda La Primavera de Marinilla tras permanecer desaparecido durante 16 horas. Las autoridades investigan el caso.

Tragedia en Marinilla: buscaban a un joven de 18 años y lo hallaron muerto

La búsqueda de Carlos Andrés, un joven de 18 años de Marinilla, Antioquia, terminó el sábado 19 de septiembre con el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa de la vereda La Primavera.

El caso comenzó cuando sus familiares y personas cercanas reportaron su desaparición luego de perder comunicación con él. Desde entonces, organismos de seguridad y emergencia desplegaron un operativo que se extendió durante aproximadamente 16 horas.

La Secretaría de Seguridad, la Policía y el Cuerpo de Bomberos participaron en las labores que permitieron ubicar al joven. Según la información entregada por la Alcaldía, el cuerpo presentaba heridas ocasionadas por arma blanca.

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Las primeras indagaciones buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo. Una de las hipótesis que está siendo revisada por las autoridades apunta a que el joven de 18 años habría llegado el viernes a la vereda y se habría encontrado con varias personas.

De manera preliminar también se conoció que pudo haberse presentado una riña. Después de ese episodio se habría perdido el contacto con Carlos. Las autoridades, además, buscan establecer qué ocurrió con otro joven que presuntamente estaba en el lugar y que podría haber resultado herido durante la misma confrontación. Hasta ahora, esta persona no ha sido localizada.

Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del homicidio y establecer quiénes serían los responsables, en Marinilla se cumplen las exequias de Carlos Andrés.

El joven era conocido por participar en actividades deportivas, sociales y culturales, entre ellas grupos de scouts, fútbol y capoeira. La Alcaldía y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer completamente el caso.

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