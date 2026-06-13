Resumen: Un adolescente de 16 años fue aprehendido en Los Mártires, Bogotá, luego de que las autoridades le encontraran una granada de fragmentación modificada. La acción fue posible gracias a una denuncia ciudadana, el apoyo de las cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía.

¡Peligro en el centro de Bogotá! Menor de 16 años cayó con una granada modificada en Los Mártires

La rápida reacción de uniformados de la Policía de Bogotá permitió la aprehensión de un adolescente de 16 años que portaba una granada de fragmentación modificada en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital del país.

El procedimiento fue adelantado por patrullas del CAI Paloquemao, adscritas a la Estación de Policía Los Mártires, luego de recibir una alerta sobre la presencia de un joven en actitud sospechosa en vía pública.

Los hechos ocurrieron en la calle 17 con carrera 14, donde los policías realizaban labores de registro y control. Tras recibir el reporte de la central de radio, se desplazaron al lugar y ubicaron a un adolescente que coincidía con las características suministradas. Al notar la presencia de los uniformados, el menor huyó e ingresó a un inmueble cercano.

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Cámaras y colaboración ciudadana fueron clave

Con autorización de la administradora del establecimiento, que funcionaba como hotel, y con apoyo de las cámaras de seguridad, los policías lograron ubicar al adolescente al interior del inmueble.

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Durante el registro, las autoridades le encontraron una granada de fragmentación modificada, la cual fue incautada. Posteriormente, el menor fue dejado a disposición de la autoridad administrativa competente para definir su situación dentro del marco legal aplicable para adolescentes.

La Policía reiteró el llamado a denunciar

La institución destacó que la información suministrada por la ciudadanía fue determinante para la atención oportuna del caso y reiteró la importancia de reportar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123 o del CAI más cercano, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.