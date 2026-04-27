Resumen: La CAR y la Fuerza Pública suspendieron dos fundidoras ilegales en zona rural de Ciudad Bolívar que operaban con procesos artesanales de combustión de metales, generando emisiones contaminantes al aire; la intervención se realizó en el sector Mochuelo como parte de los controles ambientales en la zona.

¡Peligro en el aire! Intervienen hornos ilegales que emitían humos irritantes y sustancias químicas en Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en articulación con el Batallón de Artillería No. 13 del Ejército Nacional, realizó un operativo de control ambiental en zona rural de Ciudad Bolívar, sector Mochuelo 3, donde fueron intervenidas dos fundidoras de metal que operaban de manera ilegal y generaban emisiones contaminantes.

Durante la intervención, equipos técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) y de la Dirección Regional Bogotá – La Calera de la CAR, con apoyo de la Fuerza Pública, verificaron la existencia de puntos dedicados a la fundición artesanal de metales.

En estos lugares se procesaban materiales como contadores de gas, piezas de alumbrado público, ollas a presión y componentes de motores industriales y vehiculares, entre otros elementos, con el fin de transformarlos en lingotes de aluminio mediante procesos de combustión.

Combustión artesanal y emisiones contaminantes

Según lo evidenciado en el operativo, estas actividades se desarrollaban en fosas artesanales alimentadas con diésel, lo que incrementa el impacto ambiental debido a la emisión de contaminantes atmosféricos.

Entre los compuestos asociados a este tipo de combustión se encuentran gases y sustancias como metano, dióxido de azufre, óxido de aluminio y humos irritantes, los cuales afectan la calidad del aire y representan riesgos para la salud de la población cercana.

Ante estas condiciones, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las actividades en los dos puntos intervenidos, debido a la generación de emisiones industriales sin control ni tratamiento adecuado.

Esto le podría interesar: Golpe al microtráfico en Los Mártires: tres capturados con droga de sabores y orden judicial por hurto

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que este tipo de procesos ilegales agravan la situación ambiental del sector, especialmente por su impacto directo sobre el recurso aire y las comunidades aledañas.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Seguimiento ambiental en el sector Mochuelo

El funcionario también recordó que a inicios de marzo se había declarado una alerta preventiva en el sector Mochuelo debido a los niveles de material particulado PM2.5 registrados en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo, los cuales superaron los 50 microgramos por metro cúbico.

Sin embargo, dicha medida fue levantada en la primera semana de abril tras evidenciarse una disminución en los niveles de contaminación, atribuida en parte a condiciones climáticas como las lluvias, aunque se mantuvo el seguimiento permanente.

Pese al levantamiento de la alerta, la CAR advirtió que continuaría realizando vigilancia en la zona, teniendo en cuenta que varias actividades se desarrollan sin permisos ambientales y sin medidas de control.

El sector de Mochuelo, de acuerdo con la entidad, se ubica en un área con condiciones ambientales particulares, caracterizada por baja cobertura vegetal, alta exposición solar y predominio de clima seco.

Aun así, cumple funciones importantes de conectividad ecológica, lo que refuerza la necesidad de implementar acciones de protección y restauración.

Finalmente, la CAR reiteró su preocupación por la calidad del aire en Bogotá rural y señaló que continuará adoptando medidas para proteger tanto los recursos naturales como la salud de las comunidades que habitan en esta zona de la capital.