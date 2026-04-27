Resumen: En la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, tres personas fueron capturadas durante operativos de control contra el microtráfico y el hurto. En las intervenciones se incautaron dosis de marihuana en presentaciones de sabores y armas cortopunzantes, además de verificarse antecedentes judiciales. Entre los detenidos, uno tenía orden de captura vigente por hurto agravado, mientras que los otros fueron sorprendidos con estupefacientes en su poder.

Golpe al microtráfico en Los Mártires: tres capturados con droga de sabores y orden judicial por hurto

Tres personas fueron capturadas en medio de operativos de control realizados en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, en acciones enfocadas en el combate al microtráfico y el hurto en sectores estratégicos de la ciudad.

Las intervenciones se llevaron a cabo en los barrios La Estanzuela, sector de La Leona, y Voto Nacional, donde las autoridades adelantaron registros a personas, verificación de antecedentes e inspecciones a establecimientos comerciales.

Capturas por droga y orden judicial

En uno de los procedimientos, en vía pública, la Policía sorprendió a un hombre que portaba 128 dosis de estupefacientes. De acuerdo con el reporte oficial, se trataba de marihuana distribuida en presentaciones de sabores y con un logo particular, entre ellos la figura de Batman.

El ciudadano fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

En un segundo caso, durante una verificación de antecedentes en el mismo sector, los uniformados identificaron a un hombre que tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto agravado y calificado, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

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De manera paralela, en el sector de Voto Nacional, fue capturada otra persona que llevaba varias dosis de sustancias ilícitas presuntamente listas para su distribución en la zona.

Acciones contra microtráfico en el centro de Bogotá

El operativo fue desarrollado por la Policía Metropolitana de Bogotá con apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como parte de las estrategias para intervenir puntos afectados por economías ilegales en el centro de la capital.

Durante las diligencias también se incautaron armas cortopunzantes y se realizaron inspecciones a dos establecimientos comerciales, de los cuales uno fue suspendido por no contar con la documentación requerida por la normativa vigente.44

Las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de los controles permanentes en calle, con el objetivo de reducir los delitos que afectan la seguridad ciudadana en esta zona de la ciudad.

Finalmente, se reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea 123, con el fin de apoyar las labores de las autoridades.