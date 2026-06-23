Resumen: 13 personas fueron condenadas en La Calera por organizar peleas-de-perros clandestinas internacionales. La Fiscalía reveló hallazgos de maltrato animal.

¡Se les acabó el negocio sangriento! Cayeron los extranjeros y colombianos que hacían peleas clandestinas de perros

Trece personas fueron condenadas tras ser halladas responsables de organizar, financiar y participar en una convención internacional clandestina de peleas de perros realizada en una finca del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

El caso fue investigado por la Fiscalía General de la Nación a través del Grupo Especial contra el Maltrato Animal (Gelma).

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo de 2026 en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, donde fue acondicionado un espacio tipo ring para realizar peleas de perros. En el lugar también se encontraron sillas y elementos dispuestos para los asistentes que presenciaban los actos.

Las autoridades llegaron al sitio mediante un operativo de registro y allanamiento, en el que hallaron dos perros muertos con lesiones traumáticas y signos evidentes de violencia.

Además, fueron rescatados 12 caninos que permanecían en el inmueble, varios de ellos con afectaciones físicas y comportamentales asociadas a maltrato prolongado.

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Según la Fiscalía, el evento tenía carácter internacional, ya que en él participaron ciudadanos de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, quienes habrían financiado la actividad. A ellos se suman cuatro ciudadanos colombianos, entre ellos el presunto organizador del evento y un médico veterinario vinculado al caso.

Los 13 implicados fueron capturados en flagrancia durante el operativo y posteriormente aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía por los delitos de muerte al animal y lesiones que afectan gravemente la salud e integridad de los animales, agravados por fines de explotación económica.

Un juez los condenó a 31 meses y 15 días de prisión, además de una multa equivalente a 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia también impone inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con la tenencia, manejo y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.

El caso es considerado uno de los más relevantes en materia de maltrato animal en el país por el número de personas involucradas, la participación internacional y las condiciones en las que fueron encontrados los animales durante el operativo.

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