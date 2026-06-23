¡Se alborotó el Grupo K! Hoy juega «la sele» y busca el liderato ante RD Congo en el Mundial

Resumen: La República Democrática del Congo no es ningún hueso fácil de roer. Ya demostraron ser un equipo físico, rápido y tácticamente muy ordenado. Colombia está obligado a ganar para mantenerse en el liderato del grupo K