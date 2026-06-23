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    ¡Se alborotó el Grupo K! Hoy juega «la sele» y busca el liderato ante RD Congo en el Mundial

    La República Democrática del Congo no es ningún hueso fácil de roer. Ya demostraron ser un equipo físico, rápido y tácticamente muy ordenado

    Publicado por: SoloDuque

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    Luis Díaz en una imagen de archivo. Foto: FCF
    ¡Se alborotó el Grupo K! Hoy juega «la sele» y busca el liderato ante RD Congo en el Mundial

    Resumen: La República Democrática del Congo no es ningún hueso fácil de roer. Ya demostraron ser un equipo físico, rápido y tácticamente muy ordenado. Colombia está obligado a ganar para mantenerse en el liderato del grupo K

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- ¡El ambiente mundialista está a tope y la camiseta tricolor puesta! Tras arrancar con pie derecho venciendo 3-1 a Uzbekistán, la Selección Colombia se enfrenta este martes a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K.

    El escenario será el imponente Estadio Akron (renombrado oficialmente como Estadio Guadalajara para la cita orbital) en territorio mexicano. La consigna para los dirigidos por Néstor Lorenzo es clara: ganar para poner un pie y medio en la siguiente ronda.

    sele col congo2

    El «efecto Bicho» mete presión desde temprano

    La jornada empezó picante a primera hora. Portugal no tuvo piedad y aplastó 5-0 a Uzbekistán. Cristiano Ronaldo, «el Bicho», demostró que su vigencia sigue intacta al despacharse con un doblete que desarboló por completo a la defensa uzbeka.

    Este abultado marcador sacudió temporalmente la zona. Como los portugueses venían de empatar 1-1 con el Congo en el debut, su diferencia de gol (+5) se disparó. Esto obliga a Colombia a sumar de a tres si quiere volver a mirar a todos desde lo más alto.

    Así marcha el Grupo K (Provisional)

    Pos. Selección PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
    1 Portugal 2 1 1 0 6 1 +5 4
    2 Colombia 1 1 0 0 3 1 +2 3
    3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
    4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

    Cuidado con los africanos… ¿y un ramito de ruda?

    Ojo: la República Democrática del Congo no es ningún hueso fácil de roer. Ya demostraron ser un equipo físico, rápido y tácticamente muy ordenado cuando le amargaron el estreno a los portugueses sacándoles un punto de oro.

    El dato curioso de la previa: En las redes sociales y los pasillos de la hinchada colombiana ha corrido con mucha fuerza (y bastante humor) el mito de los supuestos «rituales mágicos» o de vudú del equipo congoleño. Por si las moscas, más de un fanático ya sugiere prender las velitas, alistar el agua bendita y llevar un ramito de ruda en el bolsillo para blindar la pizarra táctica del profe Lorenzo.

    Mitos o no, la verdadera magia la tendrán que poner James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y compañía sobre el césped de Guadalajara. ¡A ganar por el liderato!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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