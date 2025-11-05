Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Se desató una pelea entre vigilantes y usuarios del TransMilenio

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios de TransMilenio en Bogotá. Las imágenes captadas en una de las estaciones del sistema masivo de transporte muestran una fuerte pelea entre pasajeros y el equipo de vigilancia, situación que provocó el rechazo de la ciudadanía y del propio sistema de transporte.

En el video se observa a tres usuarios enfrentándose a golpes con al menos tres guardas de seguridad, mientras varios pasajeros observan el altercado sin intervenir.

Según las primeras versiones, presuntamente la confrontación se habría originado cuando algunos ciudadanos intentaron ingresar sin pagar el pasaje, lo que ocasionó la reacción del personal de vigilancia.

“Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrió una agresión física hacia los guardas que intervinieron para restablecer el orden”, informó TransMilenio en un comunicado oficial.

La situación escaló rápidamente, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía. Las autoridades impusieron sanciones a las personas involucradas, tanto a los presuntos colados como a quienes participaron en la agresión.

TransMilenio S.A. rechazó los actos de violencia ocurridos al interior de la estación y recordó que ningún tipo de agresión será tolerado en el sistema.

La entidad también reiteró su llamado a la ciudadanía para mantener el respeto y garantizar una convivencia pacífica dentro del transporte público.

