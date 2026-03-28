Resumen: Graves disturbios en la estación Calle 22 de TransMilenio tras ataque de colados contra vigilantes. Hubo capturados y heridos en la Avenida Caracas.

A punta de rejo agarraron a vigilantes por frenar a los colados del TransMilenio en la Av. Caracas

La troncal de la Avenida Caracas se convirtió en el escenario de un violento enfrentamiento cuando un grupo de colados arremetió de forma brutal contra el personal de seguridad privada que custodiaba el acceso a la estación Calle 22.

El altercado, que pasó rápidamente de los insultos a las agresiones físicas, se originó en el momento en que los uniformados intentaron impedir el ingreso irregular de varias personas que pretendían usar el servicio sin cancelar el valor del pasaje.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agresores utilizaron objetos contundentes, principalmente piedras, para atacar a los vigilantes que cumplían con sus labores de apoyo y control.

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La situación escaló a tal punto que la vigilancia privada se vio obligada a solicitar el respaldo inmediato de la Policía Metropolitana de Bogotá para evitar una tragedia mayor. Tras la intervención de las autoridades, se logró la captura de uno de los principales implicados, quien fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) para su respectiva judicialización, mientras que uno de los operarios heridos tuvo que recibir asistencia médica especializada tras los impactos recibidos.

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Desde las directivas de TransMilenio S.A. indicaron un contundente rechazo frente a estos actos de violencia sistemática contra los trabajadores del sistema. La entidad recordó que estos funcionarios son piezas fundamentales para la operación diaria que moviliza a más de cuatro millones de ciudadanos.

Finalmente, se reiteró el llamado a la cultura ciudadana y al respeto por el personal operativo, enfatizando que el fenómeno de los colados no solo afecta las finanzas de la ciudad, sino que degrada la convivencia y pone en peligro la vida de quienes simplemente cumplen con su deber de proteger los bienes públicos.

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