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    A la cárcel «pecueca», «cabezón» y otros dos, por el crimen del profesor universitario, Neill Felipe Cubides Ariza

    El docente tomó un taxi en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, el pasado 15 de enero y fue vçitima de un mortal paseo millonario

    Publicado por: SoloDuque

    Revelan las torturas que sufrió el profesor Neill Cubides antes de ser quemado en Bogotá
    Foto sacada de redes sociales.
    A la cárcel «pecueca», «cabezón» y otros dos, por el crimen del profesor universitario, Neill Felipe Cubides Ariza

    Resumen: La evidencia recopilada en un trabajo articulado con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá indica que, durante la madrugada del 16 de enero, los hoy procesados presuntamente realizaron retiros por cerca de seis millones de pesos de las cuentas bancarias del docente

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    Judicializados presuntos responsables del secuestro, hurto y crimen de profesor universitario en Bogotá

    La Fiscalía General de la Nación judicializó a Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, por su posible responsabilidad en el secuestro, hurto y posterior crimen del profesor universitario, Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá.

    De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el docente tomó un taxi en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, el pasado 15 de enero. Gómez Méndez, al parecer, conducía el vehículo y decidió cambiar la ruta a pocas cuadras de iniciar el recorrido. El trayecto era seguido de cerca por un carro particular. Páez Herrera iría al volante, acompañado por Chitiva Henao y Vásquez Rivera, quienes son señalados de bajar del automotor y subir intempestivamente al taxi para intimidar al profesor.

    Estos dos hombres presuntamente atacaron a la víctima con armas cortopunzantes y golpes para obligarla a entregar las claves de las tarjetas bancarias. Finalmente, la asfixiaron. El cuerpo fue llevado hasta el kilómetro 2 de la vía antigua al llano, en la vereda Los Soches de la localidad de Usme. Allí lo bajaron y Gómez Méndez le habría rociado gasolina y posteriormente incinerado.

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    La evidencia recopilada en un trabajo articulado con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá indica que, durante la madrugada del 16 de enero, los hoy procesados presuntamente realizaron retiros por cerca de seis millones de pesos de las cuentas bancarias del docente, así como compras en establecimientos de comercio ubicados en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito.

    Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, las tres conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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