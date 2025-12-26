Resumen: Dos mujeres protagonizaron una pelea dentro de un bus de TransMilenio en plena Navidad; el hecho fue grabado y se viralizó en redes sociales.

Ni en Navidad hubo paz: mujeres se agarraron de las ‘greñas’ en el TransMilenio

La intolerancia volvió a tomarse el sistema TransMilenio, esta vez en plena celebración de Navidad. Un nuevo hecho de violencia se registró dentro de un bus articulado de Bogotá, donde dos mujeres protagonizaron una pelea física ante la mirada atónita de decenas de pasajeros, incluidos varios niños. El episodio quedó registrado en video y se difundió rápidamente a través de redes sociales.

El altercado ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando el vehículo se movilizaba con alta ocupación por ciudadanos que regresaban a sus hogares tras compartir con sus familias.

En las imágenes se observa cómo las dos mujeres se enfrentan en medio del pasillo del articulado, jalándose del cabello y forcejeando sin importar la presencia de otros usuarios.

Según testigos y lo que se alcanza a escuchar en la grabación, el origen de la pelea no habría sido una disputa por un asiento, una causa frecuente de conflictos en el sistema, sino, al parecer, un comentario ofensivo dirigido al hijo de una de las involucradas. Esta situación habría detonado la reacción violenta que escaló en cuestión de segundos.

Mientras la confrontación avanzaba, varios pasajeros intentaron intervenir para separar a las mujeres, aunque sin lograrlo de inmediato. Otros, en contraste, optaron por grabar la escena con sus teléfonos celulares.

En medio del caos, una de las usuarias lanzó de forma irónica la frase “feliz Navidad”, reflejando el contraste entre la fecha festiva y el ambiente de agresividad dentro del bus.

La intolerancia se intensificó cuando un hombre, presuntamente acompañante de una de las mujeres, intentó sumarse a la pelea, lo que estuvo a punto de generar una situación aún más grave. Finalmente, otro pasajero logró intervenir con mayor contundencia y consiguió separar a las involucradas, evitando que el enfrentamiento pasara a mayores.

Este nuevo episodio vuelve a encender las alarmas sobre la normalización de las riñas dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá, afectado por la congestión, el estrés diario y la falta de cultura ciudadana.

Las autoridades reiteraron el llamado al respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos, especialmente en fechas destinadas a la convivencia y la reconciliación.

