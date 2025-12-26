la articulación entre la Cárcel Distrital de Bogotá y La Escuela de Oficios brindó un curso de más de 40 sesiones de tres horas cada una en la Cárcel Distrital. Foto: Alcaldía de Bogotá

¡Moda para la libertad! 18 internos de la Cárcel Distrital de Bogotá se graduaron como expertos en confección urbana

Minuto30.com .- Entre hilos, máquinas de coser y lágrimas de esperanza, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá vivió una jornada histórica. Dieciocho personas privadas de la libertad (PPL) recibieron sus certificados en confección con énfasis en prendas urbanas y accesorios, un logro que representa mucho más que un título técnico: es el diseño de un nuevo proyecto de vida lejos del delito.

Gracias a una alianza entre el centro penitenciario y la Escuela de Oficios, los graduados cumplieron con más de 40 sesiones intensivas de formación. Durante el curso, desarrollaron habilidades para confeccionar chaquetas, jeans, chalecos y bolsos, herramientas que les permitirán emprender o emplearse en el sector textil una vez recuperen su libertad.

Un discurso escrito desde la celda

El momento más emotivo de la ceremonia lo protagonizó Jonathan Ardila, uno de los graduados, quien redactó su discurso a puño y letra desde su celda. “Esta es una puerta abierta hacia la transformación personal y familiar. Agradezco a quienes tuvieron el coraje de apostar por programas que demuestran que la educación dignifica al ser humano”, expresó conmovido frente a sus compañeros y directivos.

A su lado, su esposa Angie Osorio no ocultó el orgullo. Para ella, este diploma no es solo un papel, sino un paso sólido hacia la resocialización. “No es fácil para la familia afuera, y esto representa un paso positivo que él está dando”, señaló.

Justicia que transforma

La subsecretaria de Acceso a la Justicia, Lina María Toro Tamayo, destacó que este programa hace parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISCCJ) de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El objetivo es claro: ofrecer oportunidades reales para que, al cumplir sus condenas, estas personas no regresen al camino de la criminalidad.

“Es un esfuerzo por una justicia que transforma y permite que las personas puedan alejarse del delito a través de un enfoque colectivo y productivo”, puntualizó la funcionaria.

Este tipo de iniciativas han consolidado a la Cárcel Distrital de Bogotá como un referente en la región, siendo acreditada internacionalmente por la Asociación Americana de Correccionales (ACA) debido a sus altos estándares en el trato digno y programas de reinserción para la población carcelaria.

