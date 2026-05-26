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Resumen: Una pelea entre familias en Rionegro dejó cinco personas heridas y obligó al despliegue de 25 policías para controlar la situación.

Pelea entre dos familias en Rionegro terminó con cinco heridos y despliegue policial

Un nuevo caso de intolerancia se registró durante el pasado fin de semana en Rionegro, Antioquia, donde una pelea entre familias dejó cinco personas lesionadas y obligó a la intervención inmediata de las autoridades para evitar que la situación terminara en una tragedia mayor.

Según informaron las autoridades, la confrontación fue protagonizada por dos familias en un sector del municipio y generó momentos de tensión entre los habitantes de la zona. La emergencia fue reportada a través de la línea 123, lo que permitió activar rápidamente los protocolos de atención y seguridad.

Desde el Centro de Monitoreo y Control se coordinó el envío de cerca de 25 unidades de la Policía Nacional, cuyos uniformados lograron contener la pelea entre familias y restablecer el orden público tras varios minutos de alteración.

Los cinco heridos fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales del municipio.

De acuerdo con el más reciente reporte médico entregado por las autoridades, todas las personas lesionadas permanecen estables y bajo observación profesional.

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La Alcaldía de Rionegro rechazó los hechos y reiteró el llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y la convivencia pacífica.

El alcalde Jorge Rivas aseguró que este tipo de situaciones no pueden repetirse en el municipio y pidió a la ciudadanía evitar acudir a las vías de hecho para solucionar diferencias personales o comunitarias.

“Las vías de hecho solo dejan dolor, violencia y consecuencias lamentables para las familias y las comunidades”, expresó el mandatario.

Tras controlar la situación, la alcaldía destacó la reacción de la Policía y el apoyo de las herramientas tecnológicas de vigilancia. Además, anunció que continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad y control operativo para prevenir nuevos hechos violentos y garantizar la tranquilidad de la comunidad.

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