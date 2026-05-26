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Resumen: Estudiantes de Medellín dejaron las clases tradicionales para enfrentar problemas reales de la ciudad con tecnología e inteligencia artificial.

Medellín puso a estudiantes a resolver problemas reales con inteligencia artificial y tecnología

Más de 300 estudiantes y 70 docentes participaron durante el primer semestre de Experiencia Reto, una estrategia impulsada por la Alcaldía de Medellín que busca transformar las prácticas educativas mediante desafíos basados en situaciones reales de la ciudad.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Educación en articulación con Medellín Challenge y la Corporación San José de Las Vegas, tiene como propósito fortalecer una educación más innovadora, colaborativa y conectada con los problemas cotidianos que enfrentan las comunidades.

A través de Experiencia Reto, estudiantes de instituciones oficiales y privadas trabajaron en proyectos enfocados en sostenibilidad ambiental, salud mental, inclusión, acceso a la educación, transformación urbana y calidad de vida.

Las propuestas fueron desarrolladas bajo metodologías STEAM, que integran ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que tanto docentes como estudiantes participaron en procesos de formación relacionados con competencias digitales, inteligencia artificial y trabajo colaborativo.

Según indicó, estas herramientas permitieron construir soluciones y prototipos desde las aulas para responder a diferentes desafíos sociales y urbanos.

Además de los estudiantes, la estrategia también incluyó espacios de capacitación para 258 docentes con el objetivo de fortalecer las capacidades pedagógicas y promover experiencias de aprendizaje más dinámicas y significativas en las instituciones educativas.

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Uno de los momentos destacados del cierre del semestre fue el intercambio académico realizado con una delegación educativa de Tlaxcala, México, en el marco de la Red STEM Latinoamérica coordinada por la Fundación Siemens Stiftung. Durante el encuentro se compartieron experiencias, proyectos y reflexiones sobre innovación educativa.

Desde la alcaldía señalaron que Experiencia Reto continuará fortaleciéndose durante el segundo semestre mediante nuevas alianzas con entidades como el Parque Explora, con el propósito de consolidar a Medellín como referente en educación STEM+H y Escuela Inteligente.

La estrategia busca consolidar ambientes de aprendizaje más participativos, tecnológicos y enfocados en los retos actuales de la ciudad.

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