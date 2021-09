Pelé recibe el alta de cuidados intensivos tras la extracción de un tumor

Edson Arantes do Nascimento “Pelé” recibió este martes el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos, pero seguirá su recuperación en el hospital donde fue operado por un tumor en el colon.

Pelé presenta buena evolución clínica y permanecerá, a partir de ahora, en recuperación en la habitación, explicó en un boletín el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

Recordemos que el exfutbolista brasileño le detectaron un tumor durante unos exámenes de rutina que, según explicó el propio Pelé, se realizó este año tras haberlos pospuesto en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

El exfutbolista, de 80 años, había sido hospitalizado el último 31 de agosto.

«Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que dedicó un minuto de su día a enviarme energía positiva. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!», escribieron en la última publicación de Instagram del exfutbolista.

Pelé deja la UCI tras la extracción de un tumor