¡Nadie lo quiere! Según el ‘Tino’ Asprilla, esta es la razón por la que James no llegó al Milan

El volante colombiano James Rodríguez no consiguió equipo en Europa, y le tocó quedarse al menos hasta diciembre en el Everton, situación que complica su estado actual teniendo en cuenta que el técnico del equipo, Rafa Benítez, ya había dicho que no contaba con el cucuteño.

Durante el periodo de fichajes, el colombiano estuvo vinculado a varios clubes de Europa, inclusive el Milan, el gigante italiano, sin embargo, según lo dijo Faustino el ‘Tino’ Asprilla, hubo un motivo por el que el volante no encontró club.

Y es que en durante un programa de ESPN el exfutbolista entregó duras declaraciones: «Ahorita en las Eliminatorias, en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch. Inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial».

Tino asegura que a James se lo deberían pelear los grandes de Europa

Ante esa experiencia que vivió el Tino, aseguró que el volante debería estar en un mejor equipo, pero que por su presente, el nombre del cucuteño no está en los planes de los grandes equipos.

«Cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad», finalizó.

