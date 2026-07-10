Ministro Pedro Sánchez ratificó que la Fuerza Pública respetará la transición presidencial

Resumen: Pedro Sánchez reiteró que la Fuerza Pública respetará la transición presidencial y cumplirá las órdenes de Gustavo Petro hasta el 6 de agosto y de Abelardo de la Espriella desde el 7 de agosto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que la Fuerza Pública respetará el relevo presidencial previsto para el próximo 7 de agosto y aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán actuando conforme a la Constitución y la ley durante el proceso de transición entre el Gobierno de Petro y el del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Las declaraciones fueron entregadas durante una visita a Corabastos, en Bogotá, donde el funcionario insistió en que reconoce a De la Espriella como presidente electo por decisión de las autoridades electorales y no por un criterio personal.

Pedro Sánchez explicó que hasta el 6 de agosto el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía seguirá siendo el presidente Gustavo Petro y que, a partir del 7 de agosto, la Fuerza Pública acatará las instrucciones del nuevo mandatario, conforme a las disposiciones constitucionales.

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El ministro también indicó que actualmente avanza el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante, al tiempo que su cartera continúa presentando los resultados de la gestión realizada durante la administración de Petro.

Además, reiteró que el papel del sector Defensa es garantizar el respeto por la democracia y la decisión adoptada por los ciudadanos en las urnas. En ese sentido, afirmó que la Fuerza Pública mantendrá su compromiso de actuar dentro del marco de la Constitución y la ley durante el cambio de Gobierno.

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