Resumen: El incendio en Quibdó dejó al menos dos personas muertas y cerca de 30 viviendas destruidas en el barrio Pablo Sexto. Las autoridades investigan las causas de la emergencia.

¡El fuego arrasó con todo! Incendio dejó muertos y más de 30 casas reducidas a cenizas en Quibdó

Un incendio en Quibdó dejó una tragedia durante la madrugada de este viernes 10 de julio, luego de que una conflagración consumiera cerca de 30 viviendas en el barrio Pablo Sexto y provocara la muerte de, al menos, dos personas, según el balance preliminar entregado por las autoridades.

La emergencia comenzó hacia las 2:30 de la mañana. De acuerdo con las primeras versiones, una vela encendida habría caído dentro de una vivienda y desatado las llamas. Sin embargo, esta hipótesis aún es materia de investigación.

Debido a que gran parte de las viviendas del sector están construidas en madera, el fuego se propagó rápidamente y alcanzó decenas de inmuebles en pocos minutos, mientras los habitantes intentaban escapar y rescatar algunos de sus enseres.

El balance preliminar indica que una mujer adulta mayor y un menor de edad fallecieron durante la emergencia. Los organismos de socorro continúan inspeccionando la zona para verificar si existen más personas afectadas y establecer el número definitivo de víctimas.

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Los bomberos lograron controlar el incendio entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada, tras varias horas de trabajo y con apoyo solicitado a la Aeronáutica Civil debido a la magnitud de la conflagración.

Además de las pérdidas humanas, cerca de 30 viviendas quedaron completamente destruidas, dejando a decenas de familias sin hogar.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio, las autoridades municipales y departamentales coordinan la entrega de ayudas humanitarias y la instalación de un centro de acopio para atender a los damnificados.

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