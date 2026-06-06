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Resumen: La Fiscalía judicializó a tres hombres señalados de integrar una red que presuntamente utilizaba perfiles falsos en plataformas de transporte para engañar conductores en Bogotá. Según la investigación, las víctimas eran retenidas bajo amenazas, obligadas a entregar información bancaria y posteriormente despojadas de dinero, vehículos y pertenencias. Dos de los procesados fueron enviados a prisión y otro recibió detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

¡Pedían carreras para secuestrar! Cae red señalada de atracar conductores de plataformas en Bogotá

Tres hombres señalados de integrar una estructura delincuencial dedicada, presuntamente, a engañar conductores de plataformas de transporte para despojarlos de sus pertenencias, vehículos y dinero fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían creado perfiles falsos en aplicaciones de transporte para solicitar servicios hacia distintos puntos de Bogotá. Una vez el conductor llegaba al lugar acordado y recogía a los supuestos pasajeros, iniciaba el presunto plan criminal.

Según las evidencias recopiladas, los ocupantes del vehículo intimidaban a las víctimas con armas de fuego y elementos cortopunzantes. Bajo amenazas, obligaban a los conductores a ubicarse en la parte trasera del automotor para tomar el control del recorrido.

Así operaba la estructura investigada

La Fiscalía señaló que, mientras mantenían retenidas a las víctimas, también las presionaban para obtener información de sus cuentas bancarias.

Las investigaciones permitieron establecer que los conductores eran obligados a entregar las claves de acceso a aplicaciones financieras, lo que facilitaba transferencias, compras y movimientos de dinero desde sus cuentas.

Además de los recursos obtenidos por esta vía, los presuntos responsables se apropiaban de los vehículos y de otros objetos de valor que encontraban en su poder.

Fiscalía identificó presuntos roles dentro del grupo

Los capturados fueron identificados como Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido.

Durante el proceso investigativo, las autoridades determinaron que cada uno tendría funciones específicas dentro de la organización.

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Según la Fiscalía, Vera Pulido sería el presunto cabecilla y tendría la tarea de conducir los vehículos hurtados y contactar a otras personas para vincularlas a la estructura.

Por su parte, Téllez Ariza y Méndez Pulido serían los encargados de amenazar a los conductores y apoderarse de sus pertenencias.

Los delitos imputados

Una fiscal del Gaula adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los tres procesados ante un juez de control de garantías.

Durante las audiencias les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos.

El juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ronald Camilo Vera Pulido y Pedro Alexis Téllez Ariza, mientras avanza el proceso judicial.

En cuanto a Carlos Anderson Méndez Pulido, deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliaria y continuará vinculado a la investigación desde su residencia.

Las autoridades mantienen las indagaciones para establecer si existen más víctimas de esta modalidad y determinar el alcance de las actividades que, presuntamente, realizaba la estructura en Bogotá.