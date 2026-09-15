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    ¡Pedían ayuda desde una ventana! Rescatan a dos hermanitos de 2 y 5 años en presunto estado de abandono

    La Policía de Bogotá ingresó al inmueble tras una alerta ciudadana y encontró a los niños en condiciones inadecuadas.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Pedían ayuda desde una ventana! Rescatan a dos hermanitos de 2 y 5 años en presunto estado de abandono
    Foto: Policía de Bogotá
    ¡Pedían ayuda desde una ventana! Rescatan a dos hermanitos de 2 y 5 años en presunto estado de abandono

    Resumen: Dos hermanos de 2 y 5 años fueron rescatados en Bogotá luego de que la comunidad alertara a la Policía sobre su situación. Los menores estaban solos en una vivienda del barrio La Fragua, donde se encontraron condiciones inadecuadas de higiene y falta de alimentación. Las autoridades activaron la ruta de protección y dejaron a los niños a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos.

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    Una alerta de la comunidad permitió que la Policía atendiera un caso que involucraba a dos niños de 2 y 5 años en el barrio La Fragua, de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

    Los uniformados llegaron al lugar después de recibir el llamado ciudadano y encontraron a los dos hermanos sobre la ventana de una vivienda ubicada en un primer piso. Con apoyo de habitantes del sector, los policías pudieron ingresar al inmueble para verificar las condiciones en las que se encontraban los menores.

    Dentro de la residencia, los uniformados constataron que el lugar presentaba condiciones inadecuadas de higiene y que los niños no habían recibido alimentación.

    Los menores estaban sin un adulto responsable

    De acuerdo con las investigaciones realizadas tras la intervención, la progenitora de los niños habría salido de la vivienda desde la noche anterior. Los menores habrían permanecido en el inmueble sin la supervisión de un adulto responsable.

    Ante las condiciones encontradas, los policías retiraron a los hermanos del lugar con el propósito de proteger su integridad y activar la ruta de atención correspondiente.

    Posteriormente, los dos menores quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

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    La comunidad alertó a las autoridades

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    La intervención se produjo a partir del aviso realizado por ciudadanos del sector, quienes alertaron sobre la situación de los niños. La reacción de los uniformados permitió verificar directamente las condiciones de la vivienda y poner en marcha la atención institucional.

    El caso se presentó en medio de las acciones de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía para atender situaciones en las que estarían involucrados menores en presunto estado de abandono.

    De acuerdo con la institución, durante lo corrido de 2026 han sido rescatados 75 niños, niñas y adolescentes que se encontraban, presuntamente, en esta situación en Bogotá.

    Activaron la ruta de atención

    Luego de ser retirados de la vivienda, los hermanos fueron incorporados a la ruta de atención integral y entregados a la autoridad competente para que se determine el procedimiento correspondiente y se adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

    La Policía recordó que la ciudadanía puede reportar situaciones que puedan representar un riesgo para los menores o hechos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123 de Bogotá.

    En este caso, precisamente el aviso de los habitantes del sector permitió que las autoridades conocieran lo que estaba ocurriendo y actuaran para poner a los dos hermanos bajo protección.

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