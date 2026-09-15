Accidente múltiple en vía Bogotá – Mosquera: cuatro vehículos chocaron

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Resumen: Accidente múltiple en km 0+50 vía Bogotá-Mosquera: 4 vehículos involucrados, 2 camiones volcados y cerdos sueltos. Paso habilitado a un carril pero hay trancones en avenida Centenario.

Un accidente múltiple registrado este martes en la vía Bogotá-Mosquera genera una fuerte afectación en la movilidad de este corredor.

De acuerdo con el reporte de Tránsito Bogotá, en el siniestro están involucrados cuatro vehículos: un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones, estos últimos terminaron volcados sobre la vía.

El accidente se presenta en el kilómetro 0+50 de la vía Bogotá-Mosquera, sobre la avenida Centenario, donde organismos de emergencia y personal de la concesión atienden la situación.

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En un primer reporte, las autoridades informaron que el paso se encontraba totalmente detenido en ambos sentidos de la avenida Centenario, lo que provocó un fuerte represamiento vehicular en este punto de conexión entre Bogotá y Mosquera.

A las 12:40 p.m., Tránsito Bogotá reportó que la congestión se mantenía en ambos sentidos debido al siniestro vial. Para los vehículos que salen de Bogotá se reportó paso controlado sobre dos carriles, mientras que el ingreso a la ciudad permanecía con el tráfico detenido.

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Posteriormente, Tránsito Bogotá informó que se habilitó el paso en sentido occidente-oriente sobre la avenida Centenario. Sin embargo, las autoridades reportaron que el tránsito continúa lento en la zona.

La situación generó además una escena particular en el sector, debido a que uno de los vehículos involucrados transportaba cerdos. Algunos de los animales salieron del automotor y se desplazaron hacia un barrio ubicado en inmediaciones del lugar del accidente, lo que aumentó la congestión.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores que ingresan o salen de Bogotá por este sector utilizar la calle 80 como alternativa y, para quienes se dirigen hacia el occidente, hacia sectores como Recodo, San Pablo o Puente Grande, tomar la avenida Esperanza o la calle 26.

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