Resumen: José Manuel Restrepo representó a Colombia ante la ONU y leyó el mensaje de Abelardo De La Espriella sobre seguridad, economía y política exterior.

De seguridad a inversión: estos fueron los temas que el vicepresidente José Manuel abordó ante la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo representó este jueves 24 de septiembre al Gobierno de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde leyó el mensaje preparado por el presidente Abelardo De La Espriella para la primera intervención de su administración ante este organismo internacional.

Restrepo llegó a Estados Unidos el pasado domingo 20 de septiembre por instrucción del mandatario y, además de encabezar la delegación colombiana ante la ONU, desarrolló una agenda relacionada con inversión, cooperación y reuniones con empresarios y actores internacionales.

Durante su intervención, el vicepresidente explicó que De La Espriella no viajó a Nueva York debido al compromiso que asumió de permanecer en Colombia durante los cuatro años de su mandato. El mensaje leído ante la Asamblea señaló que esta decisión corresponde al cumplimiento de esa promesa.

Uno de los primeros temas abordados fue el terremoto del 10 de agosto, ocurrido pocos días después de la llegada del nuevo Gobierno. Según lo expuesto por Restrepo, el sismo de magnitud 7,4 dejó más de 300 muertos, más de 4.500 heridos, más de 452.000 personas afectadas y más de 36.000 viviendas destruidas.

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El discurso también presentó las principales líneas de la denominada ‘Patria Milagro’, propuesta del Gobierno que plantea como prioridades el restablecimiento del orden público, el control territorial y la lucha contra el narcotráfico y la extorsión.

En ese contexto, De La Espriella planteó que las organizaciones que cometan delitos como asesinatos, secuestros, ataques con explosivos o reclutamiento de menores sean consideradas grupos terroristas.

En materia económica, el mensaje hizo énfasis en la generación de empleo, el fortalecimiento de la iniciativa privada y la formación de jóvenes en áreas como inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. También incluyó una invitación a inversionistas internacionales para desarrollar proyectos en Colombia.

Otro de los asuntos tratados fue la relación del país con el sistema multilateral. El Gobierno planteó una visión del multilateralismo basada en la cooperación entre Estados, pero con énfasis en la soberanía nacional y en resultados concretos de las organizaciones internacionales.

En política exterior, el discurso también se refirió a Venezuela. Restrepo transmitió que Colombia confía en una transición democrática en ese país que sea “pronta, segura y profunda”.

Antes de su intervención ante la Asamblea, Restrepo se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres. Según Naciones Unidas, ambos conversaron sobre los desafíos del crimen organizado transnacional y la importancia de la cooperación multilateral, además de la situación generada por el terremoto en Colombia.

Colombia habla ante el mundo. En la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente José Manuel Restrepo, en representación del presidente Abelardo De La Espriella, deja un mensaje claro: un país que no se rinde, que quiere volver a confiar en sí mismo y que invita al mundo a… pic.twitter.com/Rs82MkEZmn — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 24, 2026



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