Resumen: Los peajes en Colombia suben en 2026 y algunos superan los $27.000. Conozca cuáles son los más caros y cómo impactan a los conductores.

Salir de viaje va a pesar en el bolsillo: los peajes más caros del país pegan duro en 2026

Los peajes en Colombia arrancan 2026 con un nuevo ajuste que ya genera preocupación entre conductores y transportadores. A partir del 16 de enero, las tarifas en varias vías concesionadas del país aumentarán cerca de un 5%, un incremento que impactará de forma directa los costos de movilización por carretera.

El ajuste se realiza con base en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y fue confirmado por las autoridades nacionales como parte del esquema regular de actualización de tarifas.

Con esta subida, algunos peajes alcanzarán valores que superan los $27.000 pesos, ubicándose entre los más costosos del territorio nacional.

Entre los corredores que registran los cobros más altos figuran tramos estratégicos de conexión entre regiones clave, especialmente en vías de alta demanda hacia el oriente y el noroccidente del país.

Uno de los puntos que más llama la atención es un peaje ubicado en la vía al Llano, que se consolida como el más caro de Colombia, tras un aumento superior a los 1.300 pesos frente a la tarifa del año anterior.

Los peajes más costosos quedarán así:

Pipiral (vía Villavicencio): $27.746

$27.746 Túnel del Oriente (Antioquia): $26.275

$26.275 Cisneros: $25.855

$25.855 Aburrá: $25.336

$25.336 Guaico (San Cristóbal): $25.014

Desde el Ministerio de Transporte se reiteró que el recaudo de los peajes se destina al mantenimiento de las carreteras, la atención de emergencias, la señalización, la seguridad vial y servicios de apoyo como grúas, ambulancias y carro-taller. No obstante, el incremento continúa generando inconformidad entre ciudadanos que aseguran que el costo de viajar por carretera es cada vez más alto.

Un recorrido de ida y regreso por algunos corredores nacionales puede representar más de 50.000 pesos solo en peajes, sin contar gastos adicionales como combustible, alimentación o imprevistos mecánicos.

Ante este panorama, muchos conductores han optado por planear con mayor detalle sus desplazamientos, evaluar rutas alternas o reducir la frecuencia de sus viajes.

