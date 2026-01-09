Asesinaron a reconocido administrador de fincas en Chigorodó por robarle $30 millones

Resumen: Un intento de fleteo en Chigorodó terminó con el asesinato de un hombre que defendía a su hijo. Autoridades ofrecen recompensa por los responsables.

La violencia volvió a golpear con fuerza al municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, donde un intento de fleteo terminó en un homicidio que ha generado indignación en la comunidad.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 7 de enero, en un sector residencial cercano a un centro médico privado, cuando un padre de familia perdió la vida al intentar evitar un asalto contra su hijo.

La víctima fue identificada como Edgar, un reconocido trabajador del sector agroindustrial, ampliamente apreciado en la comunidad por su trayectoria como administrador de fincas bananeras y por haber laborado en importantes empresas del país. De acuerdo con las primeras versiones, delincuentes armados interceptaron al hijo de Edgar para despojarlo de una suma de $30 millones de pesos, dinero que acababa de retirar.

Al percatarse de la situación, Edgar reaccionó de manera instintiva para auxiliar a su hijo, pero los asaltantes dispararon en repetidas ocasiones. El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas que comprometieron órganos vitales.

Las autoridades confirmaron que los responsables huyeron del lugar en una motocicleta y quedaron registrados en varias cámaras de seguridad, material que ya está siendo analizado por investigadores de la Policía y la Fiscalía para avanzar en su identificación.

Ante la presión social, la alcaldía anunció una recompensa de hasta $20 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables.

Las exequias de Edgar congregaron a cientos de personas, en una despedida marcada por el dolor y la indignación.

