¡Ojo conductores! Estos dos peajes dejarán de recibir pago electrónico en Antioquia

Resumen: Los peajes de Copacabana y Las Palmas suspenderán temporalmente el pago electrónico desde el 1 de agosto por un cambio de operador.

Los conductores que transitan por las vías de Antioquia deberán prepararse para un cambio en la forma de pago de dos de los peajes más importantes del departamento.

La Secretaría de Infraestructura Física anunció que, a partir del próximo 1 de agosto, se suspenderá temporalmente el pago electrónico en peajes de Copacabana, en la autopista Medellín-Bogotá, y de Las Palmas, corredor que conecta el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

La medida obedece al cambio de administración de ambos peajes. Luego de más de dos décadas bajo la operación de la concesión Devimed, la administración pasará al Instituto Nacional de Vías (Invías), proceso que implica una transición tecnológica, operativa y administrativa.

Según las autoridades, el recaudo mediante plataformas electrónicas como Flypass y Colpass funcionará con normalidad hasta el 31 de julio. Sin embargo, desde el 1 de agosto los usuarios deberán realizar el pago de manera presencial mientras se completa el proceso de empalme entre las entidades involucradas.

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Hasta el momento no existe una fecha definida para el restablecimiento del recaudo electrónico, ya que dependerá del avance de la transición técnica y de la implementación de los nuevos sistemas bajo la administración del Invías.

La medida podría generar un mayor impacto en la movilidad. Diariamente, por el peaje de Las Palmas circulan cerca de 8.000 vehículos, mientras que por el peaje de Copacabana transitan alrededor de 8.500, por lo que el cambio podría influir en los tiempos de paso mientras se normaliza la operación del nuevo sistema.

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